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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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The Darkness

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|||| 25 янв 2025

Новая песня THE DARKNESS



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"Rock And Roll Party Cowboy", новая песня группы THE DARKNESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dreams On Toast", выход которого запланирован на 28 марта:

01. Rock And Roll Party Cowboy
02. I Hate Myself
03. Hot On My Tail
04. Mortal Dread
05. Don't Need Sunshine
06. The Longest Kiss
07. The Battle For Gadget Land
08. Cold Hearted Woman
09. Walking Through Fire
10. Weekend In Rome




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