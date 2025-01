25 янв 2025



Новая песня THE DARKNESS



"Rock And Roll Party Cowboy", новая песня группы THE DARKNESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dreams On Toast", выход которого запланирован на 28 марта:



01. Rock And Roll Party Cowboy

02. I Hate Myself

03. Hot On My Tail

04. Mortal Dread

05. Don't Need Sunshine

06. The Longest Kiss

07. The Battle For Gadget Land

08. Cold Hearted Woman

09. Walking Through Fire

10. Weekend In Rome







