Новая песня THE DARKNESS

"Rock And Roll Party Cowboy", новая песня группы THE DARKNESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dreams On Toast", выход которого запланирован на 28 марта:
01. Rock And Roll Party Cowboy
02. I Hate Myself
03. Hot On My Tail
04. Mortal Dread
05. Don't Need Sunshine
06. The Longest Kiss
07. The Battle For Gadget Land
08. Cold Hearted Woman
09. Walking Through Fire
10. Weekend In Rome
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет