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Когда новый MOTIONLESS IN WHITE? Когда надо!



Chris "Motionless" Cerulli в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:



« По-моему, это так удивительно, потому что в тот период, когда мы с вами разговаривали [в прошлом году] и вскоре после „Apocalypse Fest“ [в октябре 2024 года], у меня был момент, когда я подумал: „Мне просто нужно быть честным со всеми и посмотреть, какова температура в комнате внутри группы, внутри нашей команды“, и действительно просто попросить кого-то сказать: »Эй, все в порядке, чувак. Ты можешь остыть на минутку». И было здорово видеть, что все поддерживали меня, говоря: «Эй, не волнуйся о всякой ерунде, которая в конечном итоге не имеет значения. Думай о себе, о записи и о том, что важно». И это было здорово — иметь такую поддержку. Я определенно уверен, что фанаты увидели это и тоже отнеслись к ситуации с пониманием.



С тех пор, я бы сказал, все стало намного лучше. Это все еще медленный процесс. У меня нет никакой предполагаемой даты релиза. Мы просто будем работать над альбомом, пока не почувствуем, что он нас устраивает. Все просто, понятно и черно-бело. И вы получите его, когда сможете. Я придерживаюсь именно такой линии поведения, и так будет лучше для всех».



Далее он заметил, что ему и команде потребуется время на то, чтобы создать что-то стоящее.







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