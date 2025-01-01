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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 172
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 138
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Motionless in White

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1 мар 2025 : 		 Когда новый MOTIONLESS IN WHITE? Когда надо!

27 авг 2024 : 		 Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE выйдет в 2025

25 сен 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами

9 сен 2023 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

5 авг 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»

9 июл 2023 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят переиздание

5 июн 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»

24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта
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Когда новый MOTIONLESS IN WHITE? Когда надо!



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Chris "Motionless" Cerulli в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:

« По-моему, это так удивительно, потому что в тот период, когда мы с вами разговаривали [в прошлом году] и вскоре после „Apocalypse Fest“ [в октябре 2024 года], у меня был момент, когда я подумал: „Мне просто нужно быть честным со всеми и посмотреть, какова температура в комнате внутри группы, внутри нашей команды“, и действительно просто попросить кого-то сказать: »Эй, все в порядке, чувак. Ты можешь остыть на минутку». И было здорово видеть, что все поддерживали меня, говоря: «Эй, не волнуйся о всякой ерунде, которая в конечном итоге не имеет значения. Думай о себе, о записи и о том, что важно». И это было здорово — иметь такую поддержку. Я определенно уверен, что фанаты увидели это и тоже отнеслись к ситуации с пониманием.

С тех пор, я бы сказал, все стало намного лучше. Это все еще медленный процесс. У меня нет никакой предполагаемой даты релиза. Мы просто будем работать над альбомом, пока не почувствуем, что он нас устраивает. Все просто, понятно и черно-бело. И вы получите его, когда сможете. Я придерживаюсь именно такой линии поведения, и так будет лучше для всех».

Далее он заметил, что ему и команде потребуется время на то, чтобы создать что-то стоящее.




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