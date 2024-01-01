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*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
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Motionless in White

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27 авг 2024 : 		 Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE выйдет в 2025

25 сен 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами

9 сен 2023 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

5 авг 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»

9 июл 2023 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят переиздание

5 июн 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»

24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»
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Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE выйдет в 2025



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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE в интервью Metalshop TV рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом:

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда то, что я упомянул [ранее в интервью] о том, что на последнем альбоме был период после пандемии, было потрясающим. И я думаю, что это настолько очевидно, что это самый главный фактор, почему последняя пластинка получилась такой, какой она была. Так что, как по мне, мы сейчас, к счастью, находимся в таком периоде нашей карьеры, когда, надеюсь, мы можем позволить себе такое время отсутствия, когда фанаты понимают, что именно поэтому нас нет, потому что мы уделяем время альбому, чтобы сделать лучший альбом, который мы можем записать.

Сделать альбом за три месяца просто нереально, по крайней мере, для нас. И это то, к чему мы привыкли в свое время. Но теперь это не наша реальность. Мы не торопимся с работой. Мы проводим туры между ними. И честно говоря, когда все закончится, тогда и закончится. У меня нет даты, о которой бы я мог сообщить. Это точно будет в следующем году. Но я даже не думаю о дате. Я просто пишу самые крутые песни, которые мы только можем написать. И мы очень рады тому, что у нас получается.

Да, это страшно, потому что ты всегда боишься, что потеряешь темп и фанаты уйдут, если ты будешь слишком долго тянуть. Но я бы предпочел написать самый крутой альбом, который мы могли бы написать, и потерять фанатов из-за того, что мы слишком долго тянули, чем выпустить халтурную пластинку и сделать ее частью нашей дискографии. По-моему, это просто бессмысленно. Так что подождите, черт возьми!»




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