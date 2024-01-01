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Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE выйдет в 2025



Вокалист MOTIONLESS IN WHITE в интервью Metalshop TV рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом:



«Мы сейчас находимся в ситуации, когда то, что я упомянул [ранее в интервью] о том, что на последнем альбоме был период после пандемии, было потрясающим. И я думаю, что это настолько очевидно, что это самый главный фактор, почему последняя пластинка получилась такой, какой она была. Так что, как по мне, мы сейчас, к счастью, находимся в таком периоде нашей карьеры, когда, надеюсь, мы можем позволить себе такое время отсутствия, когда фанаты понимают, что именно поэтому нас нет, потому что мы уделяем время альбому, чтобы сделать лучший альбом, который мы можем записать.



Сделать альбом за три месяца просто нереально, по крайней мере, для нас. И это то, к чему мы привыкли в свое время. Но теперь это не наша реальность. Мы не торопимся с работой. Мы проводим туры между ними. И честно говоря, когда все закончится, тогда и закончится. У меня нет даты, о которой бы я мог сообщить. Это точно будет в следующем году. Но я даже не думаю о дате. Я просто пишу самые крутые песни, которые мы только можем написать. И мы очень рады тому, что у нас получается.



Да, это страшно, потому что ты всегда боишься, что потеряешь темп и фанаты уйдут, если ты будешь слишком долго тянуть. Но я бы предпочел написать самый крутой альбом, который мы могли бы написать, и потерять фанатов из-за того, что мы слишком долго тянули, чем выпустить халтурную пластинку и сделать ее частью нашей дискографии. По-моему, это просто бессмысленно. Так что подождите, черт возьми!»







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