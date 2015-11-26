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Вокалист JANE'S ADDICTION : «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»



Вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell опубликовал в своём Твиттере опубликовал статью и подписал:



«Наш президент участвует в выборах на основании религии. Он нанёс вреда протестантам больше, чем любой другой президент. Читайте и рыдайте».



Позже в отдельном сообщении он добавил:



«Я провёл исследование, чтобы выяснить, что посещаемость евангельских церквей невероятно снижается. Президент утверждает, что он сделал для религии больше, чем любой другой президент. Верно. Я сомневаюсь, что он знает, что на самом деле отвернул от них молодёжь. Настало время для нового руководства. Бог есть любовь...»



На выборах 2016 года Трамп получил 81% голосов белых протестантов.























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