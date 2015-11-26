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TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION



TOM MORELLO в рамках недавнего интервью похвалил JANE'S ADDICTION:



«Они сделали "Nothing's Shocking", но "Nothing's Shocking" ещё не вышел — вот тогда я и узнал о них, когда появился на репточке, и с тех лет я большой их поклонник



Они были тем самым. Потому что то, что они сделали, — наряду с парой других групп, я бы назвал SOUNDGARDEN и LIVING COLOUR — они изменили хард-рок и металлическую музыку. Все мы, кто любил хард-рок, но был несколько смущён дьявольщиной, групповухой и прочим, вдруг услышали группу, которая надирала мне задницу так же сильно, как [BLACK] SABBATH, AC/DC и LED ZEPPELIN, но в них было художественное, интеллектуальное и поэтическое содержание. И поэтому я был полностью согласен на JANE'S».







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