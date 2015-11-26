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Jane's Addiction

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7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома

19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра

23 мар 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION получил дозу

14 янв 2021 : 		 JANE'S ADDICTION на ARTIST GROUP INTERNATIONAL

13 янв 2021 : 		 Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION

19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу

8 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION получили звезду

26 авг 2013 : 		 JANE'S ADDICTION исполнили новую песню

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от JANE'S ADDICTION

9 авг 2013 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

6 авг 2013 : 		 Колыбельные от JANE'S ADDICTION

7 июл 2013 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION нарисовал портрет матери собственной кровью

17 июн 2013 : 		 Трейлер концертного релиза JANE'S ADDICTION
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TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION



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TOM MORELLO в рамках недавнего интервью похвалил JANE'S ADDICTION:

«Они сделали "Nothing's Shocking", но "Nothing's Shocking" ещё не вышел — вот тогда я и узнал о них, когда появился на репточке, и с тех лет я большой их поклонник

Они были тем самым. Потому что то, что они сделали, — наряду с парой других групп, я бы назвал SOUNDGARDEN и LIVING COLOUR — они изменили хард-рок и металлическую музыку. Все мы, кто любил хард-рок, но был несколько смущён дьявольщиной, групповухой и прочим, вдруг услышали группу, которая надирала мне задницу так же сильно, как [BLACK] SABBATH, AC/DC и LED ZEPPELIN, но в них было художественное, интеллектуальное и поэтическое содержание. И поэтому я был полностью согласен на JANE'S».

TOM MORELLO Says JANE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


7 окт 2021, 18:26		Охуенный альбом. Да у них и нет плохих записей. Жаль, редко выходят.


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