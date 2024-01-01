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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
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Jane's Addiction

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10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

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23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

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22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу
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DAVE NAVARRO: «JANE'S ADDICTION могут выпустить альбом»



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DAVE NAVARRO в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли шансы на новую пластинку JANE'S ADDICTION:

«Более чем вероятно, что так и будет. Я имею в виду, что у нас есть записанный материал. Я не знаю конкретной модели, будет ли это песня за песней, или мы выпустим песню, а потом альбом, я не знаю. Я вообще не лезу в эти дела. Для меня важнее всего, чтобы все это было на виниле. Я ничего не знаю о потоковом вещании или чем-то подобном".

Он продолжил: "Мне 57 лет. Я в этой группе с 17 или 18 лет, и это та же самая группа, и мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами, но были и другие трудности, которых уже нет. В совместной творческой деятельности всегда есть сложности, но преодоление этих сложностей — это и есть решение, а решение, если оно появится, может быть очень интересным.

Процесс написания песен очень изменился благодаря технологиям. Раньше все записывалось на катушки, и нам всем четверым приходилось находиться в студии звукозаписи, чтобы записать что-то. В этом есть что-то действительно волшебное и особенное, потому что все записи живые, и все играют вместе, и темп изменяется, но это человеческий фактор, и это приятно. Однако состояние технологий сейчас позволяет нам работать над идеями индивидуально, вдали от студии, а потом, когда мы приходим в нее, у нас уже есть более конкретная концепция того, к чему мы хотим прийти, а не просто пытаемся что-то выудить».

Он также сообщил, что поклонники JANE'S ADDICTION могут ожидать в скором времени новую песню, которая последует за "Imminent Redemption", вышедшей в прошлом месяце

«На очереди еще одна песня, и я не знаю, выдаю ли я какие-то секреты, но никто из руководства не звонил мне и не говорил: "Не делай то или это", но "Imminent Redemption" будет доступна на виниле. И к ней будет добавлена еще одна песня. Так что это для меня очень радостно , потому что я помешан на виниле!»




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