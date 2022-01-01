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Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?



Perry Farrell в недавней беседе ответил на вопрос о том, есть у JANE'S ADDICTION какие-нибудь планы относительно новой музыки:



«Никто не знает... Но мне бы хотелось записать несколько песен за этот год. Даже если это будет две или три. Две песни — думаю, две нормально. Думаю, людям понравится, как два аспирина».













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