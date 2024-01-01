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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 60
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Jane's Addiction

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2 сен 2024 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION дает совет молодым

12 авг 2024 : 		 DAVE NAVARRO: «JANE'S ADDICTION могут выпустить альбом»

24 июл 2024 : 		 JANE'S ADDICTION выпустили первый за 34 года сингл в классическом составе

26 июн 2024 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

24 май 2024 : 		 JANE'S ADDICTION вновь вместе

11 окт 2022 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

19 авг 2022 : 		 ERIC AVERY вернулся в JANE'S ADDICTION?

31 май 2022 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19

21 апр 2022 : 		 Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?

7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома

19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра

23 мар 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION получил дозу

14 янв 2021 : 		 JANE'S ADDICTION на ARTIST GROUP INTERNATIONAL

13 янв 2021 : 		 Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION

19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION
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Барабанщик JANE'S ADDICTION дает совет молодым



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В рамках недавней беседы с барабанщиком JANE'S ADDICTION Stephen'ом Perkins'ом у него спросили, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:

«Ну, если говорить о том, как я начинал, то я хотел подражать своим героям. Но наступил момент, когда я понял, что должен найти свой собственный звук. И я думаю, что это тот самый момент, к которому мы стремимся, потому что технически мы все учимся по одной книге, как правильно отбивать ритм. Конечно, коллекция пластинок имеет к этому самое непосредственное отношение. Когда я был маленьким, я слушал записи, которые мне нравились, а когда я немного подрос, может быть, в середине десятилетия, я начал покупать записи, с которыми не был знаком, почти «холодные» записи, и смотреть, как они повлияют на мою игру на барабанах. И если это была латиноамериканская запись, или хип-хоп, или восточно-индийская запись с барабанами табла, попробуйте исполнить что-то, что выходит за рамки вашей привычной среды. Я считаю, что это очень помогает. И, конечно, найти отличных музыкантов, с которыми можно играть. Обычно музыкант, который лучше вас, может помочь. Потому что если вы играете в теннис, а парень оказывается хуже вас, то хорошей игры не получится. Если у вас равные игроки, это замечательная история. Если кто-то немного лучше, то вам придется постараться. Поэтому мне нравится, когда меня окружают великие музыканты, и они тянут меня в сторону, которая может быть не очень удобной, но этот опыт роста - часть обучения своему ремеслу. Так что окружите себя великими музыкантами, бросайте вызов не совсем знакомой музыке, ставьте себя в такое положение и проверяйте, сможете ли вы чего-то добиться с этим. И еще, конечно, простое посвящение себя и своего ремесла, когда в комнате больше никого нет, и вам приходится проводить много времени наедине со своим инструментом. Будь то губная гармошка, бонго, пианино, саксофон, вы должны делать это — вы должны проводить время наедине с инструментом и устанавливать с ним отношения. Так что я полагаю, что эти моменты очень важны. И я по-прежнему использую все эти средства, чтобы двигаться вперед».




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