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Барабанщик JANE'S ADDICTION дает совет молодым



В рамках недавней беседы с барабанщиком JANE'S ADDICTION Stephen'ом Perkins'ом у него спросили, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:



«Ну, если говорить о том, как я начинал, то я хотел подражать своим героям. Но наступил момент, когда я понял, что должен найти свой собственный звук. И я думаю, что это тот самый момент, к которому мы стремимся, потому что технически мы все учимся по одной книге, как правильно отбивать ритм. Конечно, коллекция пластинок имеет к этому самое непосредственное отношение. Когда я был маленьким, я слушал записи, которые мне нравились, а когда я немного подрос, может быть, в середине десятилетия, я начал покупать записи, с которыми не был знаком, почти «холодные» записи, и смотреть, как они повлияют на мою игру на барабанах. И если это была латиноамериканская запись, или хип-хоп, или восточно-индийская запись с барабанами табла, попробуйте исполнить что-то, что выходит за рамки вашей привычной среды. Я считаю, что это очень помогает. И, конечно, найти отличных музыкантов, с которыми можно играть. Обычно музыкант, который лучше вас, может помочь. Потому что если вы играете в теннис, а парень оказывается хуже вас, то хорошей игры не получится. Если у вас равные игроки, это замечательная история. Если кто-то немного лучше, то вам придется постараться. Поэтому мне нравится, когда меня окружают великие музыканты, и они тянут меня в сторону, которая может быть не очень удобной, но этот опыт роста - часть обучения своему ремеслу. Так что окружите себя великими музыкантами, бросайте вызов не совсем знакомой музыке, ставьте себя в такое положение и проверяйте, сможете ли вы чего-то добиться с этим. И еще, конечно, простое посвящение себя и своего ремесла, когда в комнате больше никого нет, и вам приходится проводить много времени наедине со своим инструментом. Будь то губная гармошка, бонго, пианино, саксофон, вы должны делать это — вы должны проводить время наедине с инструментом и устанавливать с ним отношения. Так что я полагаю, что эти моменты очень важны. И я по-прежнему использую все эти средства, чтобы двигаться вперед».







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