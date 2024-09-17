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Вокалист JANE'S ADDICTION взял вину на себя



Вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell опубликовал следующее сообщение:



«Эти выходные были невероятно трудными, и после того, как у меня появилось время и возможность поразмыслить, я должен извиниться перед своими коллегами по группе, особенно перед Dave'ом Navarro, поклонниками, семьей и друзьями за свои действия во время пятничного шоу. К сожалению, мой срыв привел к непростительному поведению, и я беру на себя полную ответственность за то, как я решил поступить в этой ситуации».



Ранее музыканты коллектива опубликовали следующее сообщение:



«Из-за продолжающегося неподобающего поведения и проблем с психическим здоровьем нашего вокалиста Perry Farrell'a мы пришли к выводу, что у нас нет другого выбора, кроме как прекратить текущий тур по США.



Наша забота о его личном здоровье и безопасности, а также о нашем собственном, не оставила нам альтернативы. Мы надеемся, что он найдет помощь, в которой нуждается.



Мы глубоко сожалеем, что не можем удовлетворить запросы всех наших поклонников, которые уже купили билеты. Мы не видим решения, которое обеспечило бы безопасную обстановку на сцене или позволило бы нам надежно обеспечивать великолепное выступление каждый вечер.



Наши сердца разбиты. Dave, Eric и Stephen».







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