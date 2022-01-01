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*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Jane's Addiction

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11 окт 2022 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

19 авг 2022 : 		 ERIC AVERY вернулся в JANE'S ADDICTION?

31 май 2022 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19

21 апр 2022 : 		 Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?

7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома

19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра

23 мар 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION получил дозу

14 янв 2021 : 		 JANE'S ADDICTION на ARTIST GROUP INTERNATIONAL

13 янв 2021 : 		 Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION

19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу

8 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION получили звезду

26 авг 2013 : 		 JANE'S ADDICTION исполнили новую песню

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от JANE'S ADDICTION
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Видео с выступления JANE'S ADDICTION



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Видео с выступления JANE'S ADDICTION, которое состоялось а Остине пятого октября, доступно для просмотра ниже.

JANE'S ADDICTION - Fan-Filmed Video From Texas Stop Of Spirits On Fire Tour




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