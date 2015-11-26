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Jane's Addiction

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19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра

23 мар 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION получил дозу

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19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

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3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу

8 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION получили звезду

26 авг 2013 : 		 JANE'S ADDICTION исполнили новую песню

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от JANE'S ADDICTION

9 авг 2013 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

6 авг 2013 : 		 Колыбельные от JANE'S ADDICTION

7 июл 2013 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION нарисовал портрет матери собственной кровью

17 июн 2013 : 		 Трейлер концертного релиза JANE'S ADDICTION

3 ноя 2012 : 		 JANE'S ADDICTION записали кавер-версию хита THE ROLLING STONES

25 янв 2012 : 		 Новое видео JANE'S ADDICTION
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Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома



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В рамках беседы с "At Home And Social With…" вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell ответил на вопрос, работает ли команда над новым материалом:

«Ну, я не могу говорить за всех, но я выскажусь от своего имени... Лично я делаю музыку — я имею в виду, я занимаюсь музыкой в течение недели. У меня есть планы выпускать по треку в месяц. Я люблю ребят из JANE'S ADDICTION и хочу записываться с ними. Но я не знаю, какие у них планы. Но я поговорю с ними об этом.

В наши дни всё немного по-другому. Нам, то есть нам, ребятам постарше, которые уже состоялись, ведь нет особой необходимости выпускать альбомы. Хотя, может быть, ещё один альбом перед смертью с JANE'S был бы великолепным вариантом. И я думаю, мы сможем это сделать. Я бы хотел быть продуктивным в течение следующих пяти лет, и тогда я смогу взять отпуск.

Я звоню им время от времени и говорю: "У меня есть трек, чувак". Но они не готовы. Поэтому я отправляю всё в [свой сольный проект] KIND HEAVEN ORCHESTRA».

PERRY FARRELL Says One More JANE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


27 июн 2021, 11:00		Да, было бы здорово.


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