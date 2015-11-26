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Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома



В рамках беседы с "At Home And Social With…" вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell ответил на вопрос, работает ли команда над новым материалом:



«Ну, я не могу говорить за всех, но я выскажусь от своего имени... Лично я делаю музыку — я имею в виду, я занимаюсь музыкой в течение недели. У меня есть планы выпускать по треку в месяц. Я люблю ребят из JANE'S ADDICTION и хочу записываться с ними. Но я не знаю, какие у них планы. Но я поговорю с ними об этом.



В наши дни всё немного по-другому. Нам, то есть нам, ребятам постарше, которые уже состоялись, ведь нет особой необходимости выпускать альбомы. Хотя, может быть, ещё один альбом перед смертью с JANE'S был бы великолепным вариантом. И я думаю, мы сможем это сделать. Я бы хотел быть продуктивным в течение следующих пяти лет, и тогда я смогу взять отпуск.



Я звоню им время от времени и говорю: "У меня есть трек, чувак". Но они не готовы. Поэтому я отправляю всё в [свой сольный проект] KIND HEAVEN ORCHESTRA».







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