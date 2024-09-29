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COREY TAYLOR о стычке JANE'S ADDICTION



COREY TAYLOR прокомментировал в подкасте Your Mom's House события на концерте JANE'S ADDICTION:



«Моя жена разбудила меня и спросила: «Ты видел это дерьмо?». А я такой: «Нет». Это печально, потому что я знаю каждого из них. И Dave Navarro — одна из самых милых личностей на планете. Perry тоже очень добрый, чувак. Он всегда был чертовски добр ко мне. И видя это, я не знаю, что там произошло. И, конечно же, я не хочу высказывать свои предположения, потому что не хочу, чтобы все раздули из мухи слона. Похоже, это может быть связано с химией, с поведением, с тем, что они знают друг друга уже 40 лет, черт возьми. Об их отношениях ходит столько мифов, что кто, б$$$ь, знает, что это может быть на данный момент? Так что я просто надеюсь, что с Perry все в порядке. Я надеюсь, что и с Dave'ом все в порядке. Я к тому, я связался с ним, чтобы узнать, как он... Я написал ему сообщение, чтобы узнать, как у него дела. Он ответил мне. Он ответил, что все в порядке. Но, очевидно, он не хочет ничего говорить, потому что сейчас они просто пытаются понять, что, б$$$ь, они собираются делать дальше».







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