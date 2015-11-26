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Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины



В рамках программы "Lipps Service With Scott Lipps" вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell выразил удивление тем, что многие американцы даже не думают о вакцинировании:



«Мне немного обидно, что люди не понимают, что им нужно сделать прививку, надеть маску и социально дистанцироваться, чтобы мы все могли вернуться к своим делам. Да, вы можете воспользоваться своим правом американца... Этот аргумент — полная чушь, честно говоря. Мы все хотим снова быть вместе, а вы всё портите и делаете это не невозможным, а наоборот — усложняете. Вот что вы делаете. Если хотите быть настоящими братьями, идите и сделайте грёбаную прививку!»







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