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Jane's Addiction

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19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра

23 мар 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION получил дозу

14 янв 2021 : 		 JANE'S ADDICTION на ARTIST GROUP INTERNATIONAL

13 янв 2021 : 		 Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION

19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу

8 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION получили звезду

26 авг 2013 : 		 JANE'S ADDICTION исполнили новую песню

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от JANE'S ADDICTION

9 авг 2013 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

6 авг 2013 : 		 Колыбельные от JANE'S ADDICTION

7 июл 2013 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION нарисовал портрет матери собственной кровью

17 июн 2013 : 		 Трейлер концертного релиза JANE'S ADDICTION

3 ноя 2012 : 		 JANE'S ADDICTION записали кавер-версию хита THE ROLLING STONES

25 янв 2012 : 		 Новое видео JANE'S ADDICTION

26 окт 2011 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Late Show With David Letterman'
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Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины



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В рамках программы "Lipps Service With Scott Lipps" вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell выразил удивление тем, что многие американцы даже не думают о вакцинировании:

«Мне немного обидно, что люди не понимают, что им нужно сделать прививку, надеть маску и социально дистанцироваться, чтобы мы все могли вернуться к своим делам. Да, вы можете воспользоваться своим правом американца... Этот аргумент — полная чушь, честно говоря. Мы все хотим снова быть вместе, а вы всё портите и делаете это не невозможным, а наоборот — усложняете. Вот что вы делаете. Если хотите быть настоящими братьями, идите и сделайте грёбаную прививку!»

JANE








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