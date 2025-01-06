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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 24
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 17
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Jane's Addiction

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6 янв 2025 : 		 Три участника JANE'S ADDICTION работают над новой музыкой

18 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о драке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 COREY TAYLOR о стычке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 Жена вокалиста JANE'S ADDICTION о его состоянии

20 сен 2024 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

17 сен 2024 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION взял вину на себя

16 сен 2024 : 		 JANE'S ADDICTION отменили концерт, пока один

16 сен 2024 : 		 Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене

2 сен 2024 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION дает совет молодым

12 авг 2024 : 		 DAVE NAVARRO: «JANE'S ADDICTION могут выпустить альбом»

24 июл 2024 : 		 JANE'S ADDICTION выпустили первый за 34 года сингл в классическом составе

26 июн 2024 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

24 май 2024 : 		 JANE'S ADDICTION вновь вместе

11 окт 2022 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

19 авг 2022 : 		 ERIC AVERY вернулся в JANE'S ADDICTION?

31 май 2022 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19

21 апр 2022 : 		 Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?

7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома

19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра

23 мар 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION получил дозу

14 янв 2021 : 		 JANE'S ADDICTION на ARTIST GROUP INTERNATIONAL

13 янв 2021 : 		 Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION

19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году
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Три участника JANE'S ADDICTION работают над новой музыкой



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Три участника JANE'S ADDICTION — басист Eric Avery, барабанщик Stephen Perkins и гитарист Dave Navarro — работают над новой музыкой. Об этом сообщил Eric, написав:

«Написал кое-что новое под партии Stephens'a. Надеюсь услышать там и мистера Navarro. 2025! @stephenperkinsdrummer @davenavarro»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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6 янв 2025
Soror
А Perry специально не позвали, чтобы снова драку не затеял)
6 янв 2025
Klawd Air
Soror, да скорее всего просто его не упомянули спецом, чтобы разговоров больше вызвать. Позовут его, когда время придëт.

просмотров: 138

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