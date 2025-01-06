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Три участника JANE'S ADDICTION работают над новой музыкой



Три участника JANE'S ADDICTION — басист Eric Avery, барабанщик Stephen Perkins и гитарист Dave Navarro — работают над новой музыкой. Об этом сообщил Eric, написав:



«Написал кое-что новое под партии Stephens'a. Надеюсь услышать там и мистера Navarro. 2025! @stephenperkinsdrummer @davenavarro»





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