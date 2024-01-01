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JANE'S ADDICTION отменили концерт, пока один



После драки 13 сентября, группа JANE'S ADDICTION решила отменить выступление в Bridgeport, Connecticut, однако шоу 16 сентября пока остается в силе:



«Мы хотим принести искренние извинения нашим поклонникам за события, которые произошли 13 сентября. В результате мы отменяем концерт в Бриджпорте. Возврат средств будет осуществлен в месте покупки билетов - или, если вы приобрели билеты через стороннего посредника (StubHub, SeatGeek и т.д.), свяжитесь с ним напрямую. Спасибо, JANE'S ADDICTION»







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