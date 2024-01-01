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*Видео с выступления SLAYER 24
*Drum-cam от PANTERA 23
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Жена вокалиста JANE'S ADDICTION о его состоянии



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Etty Lau Farrell опубликовала следующее сообщение:

«Как вы знаете, Perry — нежнейшая душа. Мы не меньше вашего удивлены такой выходкой — но вы должны знать, что Perry, должно быть, был доведен до предела... поэтому мы приносим свои извинения.

Мы берем немного времени для себя, чтобы поразмыслить и подлечиться. Perry уже записался на прием к отоларингологу и невропатологу.

Если вы хорошо знаете и понимаете его, вы знаете, что мне нет нужды рассматривать другие ложные версии. Наши сердца знают.

Со всей вашей любовью, добротой, состраданием и поддержкой, вы знаете, что Perry будет сопротивляться. Он выздоровеет. Он снова будет счастлив. Он снова сможет делиться своей музыкой, видением и артистизмом — совершенно безудержно.

Не сомневайтесь, когда он будет готов, он совершит еще один гигантский прыжок через препятствия, чтобы заставить нас смеяться, думать и вместе менять мир.

Тогда мы сможем радоваться вместе. И вы будете знать, что без вас мы бы не смогли этого сделать!»




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