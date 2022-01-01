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Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19



Dave Navarro поделился фотографией себя не слишком одетого и рассказал о долгом сражении с COVID-19:



«Итак да, я один из тех, кто заболел "затяжным ковидом". Болею с декабря и предположительно вернусь к прежнему состоянию через... никто не знает, сколько времени.



Если среди вас есть те, кто всё ещё мучается после отрицательных результатов, я просто хочу сказать, что вы не одиноки. Усталость и изоляция просто ужасны, но постарайтесь проводить время с теми, кого вы любите, и оставайтесь креативными. Именно так я пытаюсь справиться с этой проблемой. Также очень помогают духовные практики, медитация и йога. Я буду в порядке, просто не знаю когда.



P. S. Я не знаю, почему я выбрал эту фотографию, чтобы сказать всё это. Может быть, потому что кому-то не всё равно, и нужно искать развлечения? Или хотя бы немного радости. Любовь и смех — прекрасные противоядия от болезни, которую вы на самом деле не можете контролировать.



В любом случае спасибо, что выслушали, и не волнуйтесь за меня. Все показатели указывают на полное выздоровление в какой-то момент!



Больше мне нечего сказать по этому поводу, поэтому я буду благодарен, если вы не будете присылать мне кучу сообщений в личку или смс. Не из неуважения к вам, ребята, просто я так устал говорить об этом, я уверен, вы можете себе представить!



Посылаю вам всем любовь и свет. Даже тем из вас, кто радуется, что я болен!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋Dave Navarro🦋 (@davenavarro)





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