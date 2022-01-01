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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 16
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
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Jane's Addiction

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31 май 2022 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19

21 апр 2022 : 		 Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?

7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома

19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра

23 мар 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION получил дозу

14 янв 2021 : 		 JANE'S ADDICTION на ARTIST GROUP INTERNATIONAL

13 янв 2021 : 		 Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION

19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу

8 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION получили звезду

26 авг 2013 : 		 JANE'S ADDICTION исполнили новую песню

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от JANE'S ADDICTION

9 авг 2013 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

6 авг 2013 : 		 Колыбельные от JANE'S ADDICTION
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Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19



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Dave Navarro поделился фотографией себя не слишком одетого и рассказал о долгом сражении с COVID-19:

«Итак да, я один из тех, кто заболел "затяжным ковидом". Болею с декабря и предположительно вернусь к прежнему состоянию через... никто не знает, сколько времени.

Если среди вас есть те, кто всё ещё мучается после отрицательных результатов, я просто хочу сказать, что вы не одиноки. Усталость и изоляция просто ужасны, но постарайтесь проводить время с теми, кого вы любите, и оставайтесь креативными. Именно так я пытаюсь справиться с этой проблемой. Также очень помогают духовные практики, медитация и йога. Я буду в порядке, просто не знаю когда.

P. S. Я не знаю, почему я выбрал эту фотографию, чтобы сказать всё это. Может быть, потому что кому-то не всё равно, и нужно искать развлечения? Или хотя бы немного радости. Любовь и смех — прекрасные противоядия от болезни, которую вы на самом деле не можете контролировать.

В любом случае спасибо, что выслушали, и не волнуйтесь за меня. Все показатели указывают на полное выздоровление в какой-то момент!

Больше мне нечего сказать по этому поводу, поэтому я буду благодарен, если вы не будете присылать мне кучу сообщений в личку или смс. Не из неуважения к вам, ребята, просто я так устал говорить об этом, я уверен, вы можете себе представить!

Посылаю вам всем любовь и свет. Даже тем из вас, кто радуется, что я болен!»




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