Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION



Участники SLAVES OF DOPE Jason Rockman и Kevin Jardine, а также Bill Kelliher из MASTODON вернулись с проектом The Kings Of Quarantine и своим прочтением классической темы 1987 года JANE'S ADDICTION "Mountain Song".



В качестве гостей в клипе приняли участие Wes Borland (Limp Bizkit), Tanner Wayne (In Flames), P-Nut (311), Louise Post (Veruca Salt), Richard Patrick (Filter) и Bert McCracken (The Used). Все вырученные средства будут направлены в Roadie Relief, благотворительный фонд, который оказывает помощью роади, оставшихся без работы из-за COVID-19.







