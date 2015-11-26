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Jane's Addiction

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13 янв 2021 : 		 Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION

19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу

8 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION получили звезду

26 авг 2013 : 		 JANE'S ADDICTION исполнили новую песню

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от JANE'S ADDICTION

9 авг 2013 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

6 авг 2013 : 		 Колыбельные от JANE'S ADDICTION

7 июл 2013 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION нарисовал портрет матери собственной кровью

17 июн 2013 : 		 Трейлер концертного релиза JANE'S ADDICTION

3 ноя 2012 : 		 JANE'S ADDICTION записали кавер-версию хита THE ROLLING STONES

25 янв 2012 : 		 Новое видео JANE'S ADDICTION

26 окт 2011 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Late Show With David Letterman'

10 окт 2011 : 		 JANE'S ADDICTION в "Jimmy Kimmel Live!"

20 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома JANE'S ADDICTION

30 авг 2011 : 		 Новое видео JANE'S ADDICTION

9 авг 2011 : 		 3D концерт от JANE'S ADDICTION
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Музыканты MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE опубликовали кавер-версию JANE'S ADDICTION



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Участники SLAVES OF DOPE Jason Rockman и Kevin Jardine, а также Bill Kelliher из MASTODON вернулись с проектом The Kings Of Quarantine и своим прочтением классической темы 1987 года JANE'S ADDICTION "Mountain Song".

В качестве гостей в клипе приняли участие Wes Borland (Limp Bizkit), Tanner Wayne (In Flames), P-Nut (311), Louise Post (Veruca Salt), Richard Patrick (Filter) и Bert McCracken (The Used). Все вырученные средства будут направлены в Roadie Relief, благотворительный фонд, который оказывает помощью роади, оставшихся без работы из-за COVID-19.

MASTODON, IN FLAMES, SLAVES OF DOPE Members Cover JANE'S ADDICTION's "Mountain Song"; Video



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