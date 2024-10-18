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PAUL STANLEY о драке JANE'S ADDICTION
PAUL STANLEY в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о недавней драке на сцене JANE'S ADDICTION:
«Кардинальное правило: не бить. И не выносите на сцену свои проблемы. Вы оставляете свое эго — что ж, это сложнее. Но свой гнев и обиду оставляйте внизу лестницы. И мы выходили на сцену, иногда отлично проводили время, играя, а потом уходили со сцены и не разговаривали друг с другом. Зрители этого не заслуживают. Зрители заплатили. И это восходит к той же философии — быть группой, которую никто не видел.
У людей есть один шанс увидеть вас, возможно, во время тура. Неважно, что было вчера или будет потом — это их вечер, и если они видят, что ты не общаешься со своим коллегой по группе, это по-детски дерьмово. Это неуважение к людям, которые заплатили.
Было несколько случаев [во времена гастролей KISS], когда было два человека, которые не разговаривали с двумя другими людьми. Ты выходишь на сцену, зажигаешь и отлично проводишь время, а потом уходишь со сцены и не имеешь с ними ничего общего. Это твоя работа».
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