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JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году



Вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell в недавнем интервью Classic Rock рассказал о планах группы:



«Я не думаю, что мы выпустим в следующем году альбом. Речь, скорее, идёт об отдельных песнях. У нас очень много материала. Мы, может, что-то выпустим, потом ещё что-то напишем. Не в этом году, потому что осталось всего ничего. Но я могу сказать, что в ближайший месяц я завершу работу над несколькими новыми темами JANE'S ADDICTION».







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