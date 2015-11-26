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Jane's Addiction

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19 ноя 2020 : 		 JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году

6 авг 2020 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

29 июн 2020 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION: «Трамп нанёс протестантам вреда больше, чем любой другой президент»

10 июн 2017 : 		 Концертный релиз JANE'S ADDICTION выйдет летом

3 сен 2016 : 		 Бокс-сет JANE'S ADDICTION выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

23 ноя 2015 : 		 Где же новый альбом JANE'S ADDICTION?

10 ноя 2015 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

4 сен 2014 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

22 янв 2014 : 		 JANE'S ADDICTION берут паузу

8 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 ноя 2013 : 		 JANE'S ADDICTION получили звезду

26 авг 2013 : 		 JANE'S ADDICTION исполнили новую песню

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от JANE'S ADDICTION

9 авг 2013 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

6 авг 2013 : 		 Колыбельные от JANE'S ADDICTION

7 июл 2013 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION нарисовал портрет матери собственной кровью

17 июн 2013 : 		 Трейлер концертного релиза JANE'S ADDICTION

3 ноя 2012 : 		 JANE'S ADDICTION записали кавер-версию хита THE ROLLING STONES

25 янв 2012 : 		 Новое видео JANE'S ADDICTION

26 окт 2011 : 		 JANE'S ADDICTION в 'Late Show With David Letterman'

10 окт 2011 : 		 JANE'S ADDICTION в "Jimmy Kimmel Live!"

20 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома JANE'S ADDICTION

30 авг 2011 : 		 Новое видео JANE'S ADDICTION

9 авг 2011 : 		 3D концерт от JANE'S ADDICTION

5 авг 2011 : 		 Официальное "lyriс video" JANE'S ADDICTION
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JANE'S ADDICTION выпустят новое в 2021 году



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Вокалист JANE'S ADDICTION Perry Farrell в недавнем интервью Classic Rock рассказал о планах группы:

«Я не думаю, что мы выпустим в следующем году альбом. Речь, скорее, идёт об отдельных песнях. У нас очень много материала. Мы, может, что-то выпустим, потом ещё что-то напишем. Не в этом году, потому что осталось всего ничего. Но я могу сказать, что в ближайший месяц я завершу работу над несколькими новыми темами JANE'S ADDICTION».

JANE



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