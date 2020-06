сегодня



Басист PEARL JAM выпускает ЕР



Басист PEARL JAM Jeff Ament будучи на карантине записал новый сольный ЕР "American Death Squad", включающий пять песен. Он доступен в цифровом варианте, а также 7"-виниле:



Piano - Side A:



01. The Divine Perfume



02. No Papers



Guitar - Side B:



01. Loss Leader



02. Killer



03. Revenge



Композиция The Divine Perfume доступна для прослушивания ниже.























