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PEARL JAM почти закончили



Гитарист PEARL JAM Mike McCready в интервью Guitar World рассказал о том, как идут дела с новым альбомом:



«Он практически готов. Я думаю, что необходимо внести несколько изменений, и, скорее всего, в этом году мы ничего не выпустим. Но [новый продюсер] Andrew Watt привнёс в нашу работу энергию, молодость и отличный музыкальный кругозор, который, как мне кажется, был нам необходим. Он немного дал нам пинка под зад. Типа: "Так, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте!" Он самый нервный парень, которого я когда-либо встречал, не считая себя. Но он большой поклонник нашей группы и сам по себе очень классный гитарист. Он затащил нас в комнату и давил на нас изо всех сил.



Знаете, в наш мир трудно попасть постороннему человеку, потому что у нас всё устроено определённым образом. Мы открыты для нового, но мы также находимся в своём собственном пространстве. Мы занимаемся этим уже 30 лет. Поэтому мы очень хорошо понимаем атмосферу внутри нашей группы. Но иногда нам нужно, чтобы нас подталкивали и подвергали испытаниям, и Andrew отлично справился с этой задачей».







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