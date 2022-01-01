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Гитарист PEARL JAM: «Не думаю, что мы что-то заново изобрели»



В рамках беседы с Meltdown гитарист PEARL JAM Stone Gossard рассказал о том, что он думает об утверждении, что гранж заново изобрёл рок-н-ролл и погубил карьеру многих рок- и металл-музыкантов:



«Я считаю, что мы изменили ландшафт того времени, но я не верю, что мы что-то изобрели заново. Мы взяли панк-рок, блюз, рок-н-ролл и просто сделали это иначе. Я всё же думаю, что мы повлияли на музыкальную индустрию того времени, и только потому, что глэм-группы были слишком глубоко укоренившимися, а звукозаписывающий бизнес был настолько закоренелым, что все делали одно и то же так долго, что всё потеряло свою изюминку.



Мне нравились глэм-группы, я бы хотел, чтобы парни наряжались, делали сумасшедшие причёски и макияж. Но я думаю, что приходит время для перемен, и все опять хотят чего-то свежего.



Мне нравится момент, когда дети берут что-то в руки, ломают это и хотят сделать что-то своё. И когда такое случается, это очень весело. Это хорошее время для слушателей. Тогда появляется больше возможностей для того, чтобы каждый мог создать группу, дело не только в звёздных музыкантах. Иногда это должна быть просто группа людей, которым нравится шуметь вместе».







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