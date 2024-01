сегодня



PEARL JAM обещают тяжелый альбом



Гитарист PEARL JAM Mike McCready в интервью журналу Classic Rock сказал, что новая пластинка будет "заметно тяжелее чем многие могли ожидать":



«Он гораздо тяжелее, чем вы ожидаете. В нем присутствует мелодичность и энергия

нашей первой пары пластинок. Andrew [Watt, продюсер] подтолкнул нас к тому, чтобы играть так жестко, мелодично и вдумчиво, как мы не делали уже давно. Мне кажется, что в игре на барабанах Matt'a Cameron'a есть элементы того, что он делал в SOUNDGARDEN.



К лучшему или худшему, вы услышите от меня гораздо больше лид-гитары — то, чего я не делал уже очень давно. Я просто слетел с катушек, как это было с Крисом Корнеллом и TEMPLE OF THE DOG на "Reach Down" [1991] много лет назад. Я решил попробовать сделать это снова. Обычно лучше всего получается первый или второй дубль. После этого я начинаю думать о песне, и уже нет того ощущения. Но как говорят, Andrew буквально поймал молнию за хвост».



Он также обсудил, как нынешняя ситуация в Америке повлияла на вокалиста PEARL JAM Eddie Vedder'a, активно отстаивающего свои политические взгляды:



«Я думаю, он всегда был в курсе всего, что происходит, и всегда боролся за отстающих. Конечно, в Америке очень много проблем. Оружие. Расизм. Этот идиот Трамп. Всё это было всегда, но ты должен осознавать это и сознательно бороться с этим, потому что ты хочешь, чтобы этот мир был лучше, если ты хороший человек. И я вижу Eddie именно таким, и, очень надеюсь, что мы тоже такие. Мы стараемся быть активными и ориентированными на решение проблем, а не сидеть сложа руки и ничего не делать».



На вопрос о том, что, по его мнению, является лучшим и худшим из того, что может произойти в 2024 году, он ответил:



«О боже. Если Трампа изберут, для меня это будет худшим событием в мире. Я лучше подумаю о хорошем, что вдруг может случиться. Мы должны объединиться. Мы должны проявлять сострадание. Мы должны заботиться об окружающей среде. Мы не должны быть расистами. Мы не должны быть идиотами. Мы можем сделать всё это. Но мы должны сами сделать осознанный выбор думать и действовать именно так».







