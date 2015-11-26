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Pearl Jam

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14 янв 2022 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

19 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

5 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил сольный номер

1 окт 2021 : 		 PEARL JAM отыграли первое за три года шоу

10 сен 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM представил сингл

22 июл 2021 : 		 Басист PEARL JAM — о ковидных паспортах

11 май 2021 : 		 PEARL JAM выпустили 5 404 трека

7 апр 2021 : 		 PEARL JAM вернутся!

23 ноя 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил две новые песни

13 окт 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

10 сен 2020 : 		 Басист PEARL JAM призывает к трём шагам

3 сен 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка

27 июн 2020 : 		 Басист PEARL JAM выпускает ЕР

26 июн 2020 : 		 PEARL JAM впервые исполнили "Dance Of The Clairvoyants"

7 июн 2020 : 		 Видео PEARL JAM без цензуры

15 май 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 апр 2020 : 		 Специальный релиз PEARL JAM для Apple TV

21 апр 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполняет "River Cross"

1 апр 2020 : 		 PEARL JAM запустили игру

26 мар 2020 : 		 PEARL JAM критикуют Трампа в новой песне

10 мар 2020 : 		 PEARL JAM отменили американские гастроли из-за коронавируса

21 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

18 фев 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

12 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 янв 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

21 янв 2020 : 		 Трек-лист нового альбома PEARL JAM
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Вокалист PEARL JAM представил новый трек



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Eddie Vedder опубликовал официальное видео с текстом на песню "Brother The Cloud", которая будет включена в выходящий 11 февраля сольный альбом "Earthling".

PEARL JAM's EDDIE VEDDER Unveils New Solo Single 'Brother The Cloud'











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


14 янв 2022, 18:14		Дарт Веддер клевый


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