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Вокалист PEARL JAM представил новый трек



Eddie Vedder опубликовал официальное видео с текстом на песню "Brother The Cloud", которая будет включена в выходящий 11 февраля сольный альбом "Earthling".







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