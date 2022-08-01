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Гитарист PEARL JAM — о влиянии гранжа на рок



В новом интервью с Andrew Daly из VWMusic гитариста PEARL JAM Stone'a Gossard'a спросили, как он относится к распространённой версии о том, что гранж погубил карьеру многих музыкантов из мира хард-рока и хэви-метала. Он ответил:



«Я думаю, что в мире всегда происходит обновление, и с этим обновлением появляются новые перспективы. И я думаю, что в тот момент хард-рок стагнировал, что дало возможность тем, кого я назову "менее музыкально одарёнными" музыкантами, сказать: "Есть другой способ играть рок-песни. Есть другой способ сочинять тяжёлые песни. И есть другой способ создать хаос и энергию из этих песен, которые выходят за рамки обычной цветовой палитры хэви-метал-песни.



В детстве я слушал много хэви-метала. Я часто слушал MOTÖRHEAD. Я слушал IRON MAIDEN. Я слушал MERCYFUL FATE. Я слушал LED ZEPPELIN. Я слушал группы новой волны британского хэви-метала, и мне это нравилось. При этом, будучи ребёнком, я не знал, как играть, поэтому я просто делал то, что мне казалось правильным. И я думаю, что в конце 80-х было очень свободное отношение к искусству и музыке, которое зародилось после хард-рока, и многие люди экспериментировали со звучанием, и в результате появлялись новые группы. В этом было нечто свежее, что действительно захватывало людей и оказало огромное влияние. Но вы знаете, многие из тех хэви-метал-групп, о которых вы говорите, всё ещё существуют, так что не все они сошли с дистанции. Конечно, многим из них пришлось перегруппироваться, а некоторые канули в лету, но это часть жизненного цикла, верно? По-прежнему есть много фанатов, которые любят хард-рок, и я один из них. Я люблю хард-рок и всегда его любил, но обновление и возрождение — это часть искусства, я считаю».







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