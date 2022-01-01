сегодня



MATT CAMERON пропустил первое за 24 года шоу PEARL JAM



MATT CAMERON сдал тест на COVID-19, который оказался положительным, и был вынужден пропустить выступление PEARL JAM в Окланде 12 мая — это случилось впервые за 24 года.







+0 -0



просмотров: 157

