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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 15
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*Новое видео KREATOR 14
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 10
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Pearl Jam

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14 май 2022 : 		 MATT CAMERON пропустил первое за 24 года шоу PEARL JAM

22 мар 2022 : 		 EDDIE VEDDER x NASA: Видео

23 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к вокалисту PEARL JAM

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19 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

5 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил сольный номер

1 окт 2021 : 		 PEARL JAM отыграли первое за три года шоу

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22 июл 2021 : 		 Басист PEARL JAM — о ковидных паспортах

11 май 2021 : 		 PEARL JAM выпустили 5 404 трека

7 апр 2021 : 		 PEARL JAM вернутся!

23 ноя 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил две новые песни

13 окт 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

10 сен 2020 : 		 Басист PEARL JAM призывает к трём шагам

3 сен 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка

27 июн 2020 : 		 Басист PEARL JAM выпускает ЕР

26 июн 2020 : 		 PEARL JAM впервые исполнили "Dance Of The Clairvoyants"

7 июн 2020 : 		 Видео PEARL JAM без цензуры

15 май 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 апр 2020 : 		 Специальный релиз PEARL JAM для Apple TV

21 апр 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполняет "River Cross"

1 апр 2020 : 		 PEARL JAM запустили игру

26 мар 2020 : 		 PEARL JAM критикуют Трампа в новой песне

10 мар 2020 : 		 PEARL JAM отменили американские гастроли из-за коронавируса

21 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

18 фев 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM
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MATT CAMERON пропустил первое за 24 года шоу PEARL JAM



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MATT CAMERON сдал тест на COVID-19, который оказался положительным, и был вынужден пропустить выступление PEARL JAM в Окланде 12 мая — это случилось впервые за 24 года.




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