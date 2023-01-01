9 июл 2023



PEARL JAM хотят выпустить альбом в 2024



Басист PEARL JAM Jeff Ament поговорил с Kyle Meredith о том, как идут дела относительно нового материала:



«Кажется я слышал, что Stone [Gossard, гитара] думал, что запись закончена, но я точно знаю, что это не так. Я не уверен, что все песни готовы.



Самое сложное в записи альбома — это выяснить, какие песни войдут в альбом, нужно ли записать еще одну композицию, какое оформление, какое название и все такое. И я точно знаю, что сейчас все хотят отдохнуть летом, потому что прошлое лето было очень тяжелым. Что касается меня, то через неделю я все отключаю. И я знаю, что к этому моменту альбом еще не будет закончен, так что в сентябре мы все еще будем... Вопросы, которые у нас есть о положении дел и все такое, мы зададим снова и вернемся к ним. Но я полагаю, все надеются, что мы выпустим альбом в следующем году. Если мы выпустим альбом в следующем году, это значит, что мы, вероятно, сыграем еще несколько концертов. Есть несколько мест, где мы давно не играли. Я полагаю, что у нас все расписано».







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