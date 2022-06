28 июн 2022



Обновленная версия альбома PEARL JAM



PEARL JAM восьмого июля выпустят "Gigaton (Tour Edition)", в который войдет 11 концертных треков, записанных в 2021 году. Новое издание будет доступно в цифровом варианте, на CD и лимитированной LP/CD версии.



Трек-лист:



01. Who Ever Said

02. Superblood Wolfmoon

03. Dance Of The Clairvoyants

04. Quick Escape

05. Alright

06. Seven O’Clock

07. Never Destination

08. Take The Long Way

09. Buckle Up

10. Comes Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross



"Gigaton" live CD



01. Superblood Wolfmoon (Live)

02. Dance Of The Clairvoyants (Live)

03. Quick Escape (Live)

04. Seven O’Clock (Live)

05. Alright (Live)

06. Never Destination (Live)

07. Take The Long Way (Live)

08. Buckle Up (Live)

09. Comes Then Goes (Live)

10. Retrograde (Live)

11. River Cross (Live)







