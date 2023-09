сегодня



PEARL JAM отыграли первое в 2023 году шоу



Видео с выступления PEARL JAM, которое состоялось 31 августа в Xcel Energy Center, St. Paul, Minnesota, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Indifference

02. Buckle Up

03. Sometimes

04. Wishlist

05. Black

06. Given To Fly

07. Mind Your Manners

08. Why Go

09. Seven O'Clock

10. Even Flow

11. Dance Of The Clairvoyants

12. I'm Open

13. Insignificance

14. Daughter

15. Superblood Wolfmoon

16. Love Boat Captain

17. State Of Love And Trust

18. Porch



Encore:



19. Wildflowers (Tom Petty cover)

20. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town

21. Go

22. Crazy Mary (Victoria Williams cover)

23. Alive

24. Yellow Ledbetter











+0 -0



просмотров: 141