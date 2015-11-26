3 сен 2020



Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка



Гитарист PEARL JAM Mike McCready похвалил NBA (Национальную баскетбольную лигу), MLB (Высшую лигу бейсбола) и другие профессиональные организации атлетов за бойкотирование спортивных соревнований в знак протеста против недавней стрельбы сотрудниками полиции в Джейкоба Блейка. Инцидент произошёл в городе Кеноша, штат Висконсин, США.



Протесты разразились сразу после того, как вечером воскресенья чернокожий мужчина получил семь выстрелов в спину от офицера Полицейского департамента города Кеноша. У пострадавшего парализована нижняя часть тела.



27 августа PEARL JAM обнародовали следующее заявление от лица McCready через социальные сети:



«Я благодарен NBA, WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации), MLB, и MLS (Высшей футбольной Лиге) за использование ваших платформ как арен протеста и борьбы за равенство в этой стране.



Нам придётся быть постоянными союзниками, потому что мы против 400-летнего систематического угнетения, прописанного в законах этой страны, — законах, делающих невозможными протесты, голосование, отправку детей в лучшие школы, обращение в больницы, выбор места жительства и даже рекламу алкоголя.



Систематический расизм глубоко укоренился, он встроен в наши законы. В районе, где я вырос, действовали законы "закатных городов". Местная риелторская контора обыкновенно указывала в юридических документах на дома, что "собственность может быть продана, взята или сдана в аренду, либо занята только гражданами арийской расы". Подобная практика была распространена повсюду, но многие до сих пор не видят её масштабов и пагубного воздействия. Только теперь Америка наконец-то начала просыпаться.



Как сказал Мартин Лютер Кинг: "Дуга нравственной вселенной длинна, но она склоняется к справедливости". Я верю в неотъемлемую ценность протестов как элемента структуры Америки. Каждый должен использовать доступные ему ресурсы для достижения равенства #JacobBlake».



NBA перенесла назначенные на четверг, 27 августа, игры плей-офф. Второй вечер подряд подверглись переносу также игры MLB. NHL тоже объявила об отмене четырёх матчей, назначенных на 27 и 28 августа.



В четверг, 27 августа, Президента Дональда Трампа попросили высказаться на тему отказа некоторых команд NBA проводить матчи в знак протеста против полицейского насилия над темнокожими американцами, и вот что он сказал:



«Я не знаю подробностей о протесте в NBA. Я знаю, что у них сейчас плохие рейтинги. Причина, полагаю, в том, что люди, если честно, подустали от NBA. О протестах я мало осведомлён, а вот что рейтинги у них никудышные — это плохо. Они превратились в политическую организацию, и это совсем нехорошо для спорта и для страны вообще».







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