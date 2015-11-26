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Pearl Jam

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3 сен 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка

27 июн 2020 : 		 Басист PEARL JAM выпускает ЕР

26 июн 2020 : 		 PEARL JAM впервые исполнили "Dance Of The Clairvoyants"

7 июн 2020 : 		 Видео PEARL JAM без цензуры

15 май 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 апр 2020 : 		 Специальный релиз PEARL JAM для Apple TV

21 апр 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполняет "River Cross"

1 апр 2020 : 		 PEARL JAM запустили игру

26 мар 2020 : 		 PEARL JAM критикуют Трампа в новой песне

10 мар 2020 : 		 PEARL JAM отменили американские гастроли из-за коронавируса

21 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

18 фев 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

12 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 янв 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

21 янв 2020 : 		 Трек-лист нового альбома PEARL JAM

14 янв 2020 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет весной

2 дек 2019 : 		 PEARL JAM едут в европейский тур

22 янв 2019 : 		 Гитарист PEARL JAM заявил, что группа находится в середине процесса сочинения

20 апр 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет в мае

15 мар 2018 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

9 фев 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет весной

27 дек 2017 : 		 PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком

11 дек 2017 : 		 PEARL JAM выпустили игру

13 ноя 2017 : 		 PEARL JAM записали новую песню

22 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN

13 сен 2017 : 		 Винилы PEARL JAM выйдет осенью
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|||| 3 сен 2020

Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка



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Гитарист PEARL JAM Mike McCready похвалил NBA (Национальную баскетбольную лигу), MLB (Высшую лигу бейсбола) и другие профессиональные организации атлетов за бойкотирование спортивных соревнований в знак протеста против недавней стрельбы сотрудниками полиции в Джейкоба Блейка. Инцидент произошёл в городе Кеноша, штат Висконсин, США.

Протесты разразились сразу после того, как вечером воскресенья чернокожий мужчина получил семь выстрелов в спину от офицера Полицейского департамента города Кеноша. У пострадавшего парализована нижняя часть тела.

27 августа PEARL JAM обнародовали следующее заявление от лица McCready через социальные сети:

«Я благодарен NBA, WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации), MLB, и MLS (Высшей футбольной Лиге) за использование ваших платформ как арен протеста и борьбы за равенство в этой стране.

Нам придётся быть постоянными союзниками, потому что мы против 400-летнего систематического угнетения, прописанного в законах этой страны, — законах, делающих невозможными протесты, голосование, отправку детей в лучшие школы, обращение в больницы, выбор места жительства и даже рекламу алкоголя.

Систематический расизм глубоко укоренился, он встроен в наши законы. В районе, где я вырос, действовали законы "закатных городов". Местная риелторская контора обыкновенно указывала в юридических документах на дома, что "собственность может быть продана, взята или сдана в аренду, либо занята только гражданами арийской расы". Подобная практика была распространена повсюду, но многие до сих пор не видят её масштабов и пагубного воздействия. Только теперь Америка наконец-то начала просыпаться.

Как сказал Мартин Лютер Кинг: "Дуга нравственной вселенной длинна, но она склоняется к справедливости". Я верю в неотъемлемую ценность протестов как элемента структуры Америки. Каждый должен использовать доступные ему ресурсы для достижения равенства #JacobBlake».

NBA перенесла назначенные на четверг, 27 августа, игры плей-офф. Второй вечер подряд подверглись переносу также игры MLB. NHL тоже объявила об отмене четырёх матчей, назначенных на 27 и 28 августа.

В четверг, 27 августа, Президента Дональда Трампа попросили высказаться на тему отказа некоторых команд NBA проводить матчи в знак протеста против полицейского насилия над темнокожими американцами, и вот что он сказал:

«Я не знаю подробностей о протесте в NBA. Я знаю, что у них сейчас плохие рейтинги. Причина, полагаю, в том, что люди, если честно, подустали от NBA. О протестах я мало осведомлён, а вот что рейтинги у них никудышные — это плохо. Они превратились в политическую организацию, и это совсем нехорошо для спорта и для страны вообще».

PEARL JAM



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