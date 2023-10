20 окт 2023



Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью



PEARL JAM и Legacy Recording 17 ноября на двойном виниле, кассете и в цифровом варианте, выпустят специальный релиз "Vs.". 20 октября состоится премьера Atmos-версии этого альбома:



01. Go

02. Animal

03. Daughter

04. Glorified G

05. Dissident

06. W.M.A.

07. Blood

08. Rearviewmirror

09. Rats

10. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town

11. Leash

12. Indifference



Bonus Tracks (*digital release only):



13. Indifference

14. Cready Stomp

15. Crazy Mary



