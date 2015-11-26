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Pearl Jam

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7 апр 2021 : 		 PEARL JAM вернутся!

23 ноя 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил две новые песни

13 окт 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

10 сен 2020 : 		 Басист PEARL JAM призывает к трём шагам

3 сен 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка

27 июн 2020 : 		 Басист PEARL JAM выпускает ЕР

26 июн 2020 : 		 PEARL JAM впервые исполнили "Dance Of The Clairvoyants"

7 июн 2020 : 		 Видео PEARL JAM без цензуры

15 май 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 апр 2020 : 		 Специальный релиз PEARL JAM для Apple TV

21 апр 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполняет "River Cross"

1 апр 2020 : 		 PEARL JAM запустили игру

26 мар 2020 : 		 PEARL JAM критикуют Трампа в новой песне

10 мар 2020 : 		 PEARL JAM отменили американские гастроли из-за коронавируса

21 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

18 фев 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

12 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 янв 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

21 янв 2020 : 		 Трек-лист нового альбома PEARL JAM

14 янв 2020 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет весной

2 дек 2019 : 		 PEARL JAM едут в европейский тур

22 янв 2019 : 		 Гитарист PEARL JAM заявил, что группа находится в середине процесса сочинения

20 апр 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет в мае

15 мар 2018 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

9 фев 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет весной

27 дек 2017 : 		 PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком
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PEARL JAM вернутся!



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В рамках недавней беседы с Audio Ink Radio гитарист PEARL JAM Stone Gossard рассказал о планах группы:

«PJ определённо вернутся! Думаю, что мы поедем в тур. Ну я к тому, что у меня есть надежда, что осенью или в начале зимы мы сможем давать концерты. И я не знаю, как и когда, но у меня есть такая надежда. И после этого у нас многое запланировано, нам ещё многое предстоит сделать».

Относительно планов по записи он сказал, что в ближайшей перспективе их нет, но внезапно всё может случиться.

STONE GOSSARD:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


7 апр 2021, 13:39		Звучит угрожающе


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