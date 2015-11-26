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PEARL JAM вернутся!



В рамках недавней беседы с Audio Ink Radio гитарист PEARL JAM Stone Gossard рассказал о планах группы:



«PJ определённо вернутся! Думаю, что мы поедем в тур. Ну я к тому, что у меня есть надежда, что осенью или в начале зимы мы сможем давать концерты. И я не знаю, как и когда, но у меня есть такая надежда. И после этого у нас многое запланировано, нам ещё многое предстоит сделать».



Относительно планов по записи он сказал, что в ближайшей перспективе их нет, но внезапно всё может случиться.







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