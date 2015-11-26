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Гитарист PEARL JAM заявил, что группа находится в середине процесса сочинения



Участники PEARL JAM — басист Jeff Ament и гитарист Stone Gossard — рассказали Rolling Stone о ходе сессий по сочинению песен для своего нового долгожданного альбома.



«Прикольно записать или даже просто сочинить песню вместе, — сказал Ament. — Думаю, когда Крис [Корнелл] умер, было действительно трудно понять это, и потом было много всяких дел по жизни».



Gossard добавил: «Мы собираемся сделать альбом, и мы находимся в середине процесса. Мы просто будем продолжать работать в поте лица, пока не закончим».



«Мы собирались вместе, наверное, четыре или пять раз за последние пару лет, потому у нас есть целая тонна незаконченных вещей, — сказал Ament. — Мы находимся в подвешенном состоянии. Я уверен, что у всех есть куча риффов, и я уверен, что у Ed'а Эда [вокалиста Эдди Веддера Eddie Vedder'а] набралась горстка текстов. Нужно просто собраться всем вместе в комнате на шесть недель и что-нибудь наваять».











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