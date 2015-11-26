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Pearl Jam

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22 янв 2019 : 		 Гитарист PEARL JAM заявил, что группа находится в середине процесса сочинения

20 апр 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет в мае

15 мар 2018 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

9 фев 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет весной

27 дек 2017 : 		 PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком

11 дек 2017 : 		 PEARL JAM выпустили игру

13 ноя 2017 : 		 PEARL JAM записали новую песню

22 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN

13 сен 2017 : 		 Винилы PEARL JAM выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN

6 сен 2017 : 		 Барабанщик PEARL JAM/SOUNDGARDEN выпускает сольный альбом

22 авг 2017 : 		 Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

21 май 2017 : 		 Гитарист PEARL JAM о Крисе Корнелле

3 май 2017 : 		 Вышли ноты PEARL JAM

18 мар 2017 : 		 Один из ударников PEARL JAM не придет на церемонию

12 мар 2017 : 		 PEARL JAM пригласили всех ударников на церемонии ввода в Зал Славы

30 дек 2016 : 		 PEARL JAM пожертвовали 70 000 человеку, однажды спасшему Eddie Vedder'a

26 фев 2015 : 		 Выдан ордер на арест бывшего барабанщика PEARL JAM

1 июл 2014 : 		 Вокалист PEARL JAM выпил вина из обуви поклонницы

1 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома PEARL JAM

21 сен 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 авг 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

17 июл 2013 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

12 июл 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет в октябре

4 май 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM почти говтов

3 июн 2011 : 		 Работа над новым альбомом PEARL JAM идёт быстрее, чем ожидалось
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Гитарист PEARL JAM заявил, что группа находится в середине процесса сочинения



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Участники PEARL JAM — басист Jeff Ament и гитарист Stone Gossard — рассказали Rolling Stone о ходе сессий по сочинению песен для своего нового долгожданного альбома.

«Прикольно записать или даже просто сочинить песню вместе, — сказал Ament. — Думаю, когда Крис [Корнелл] умер, было действительно трудно понять это, и потом было много всяких дел по жизни».

Gossard добавил: «Мы собираемся сделать альбом, и мы находимся в середине процесса. Мы просто будем продолжать работать в поте лица, пока не закончим».

«Мы собирались вместе, наверное, четыре или пять раз за последние пару лет, потому у нас есть целая тонна незаконченных вещей, — сказал Ament. — Мы находимся в подвешенном состоянии. Я уверен, что у всех есть куча риффов, и я уверен, что у Ed'а Эда [вокалиста Эдди Веддера Eddie Vedder'а] набралась горстка текстов. Нужно просто собраться всем вместе в комнате на шесть недель и что-нибудь наваять».



PEARL JAM Is



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