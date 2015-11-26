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Басист PEARL JAM призывает к трём шагам
По сообщению Rolling Stone, басист PEARL JAM призвал всю аудиторию группы сделать три шага-клятвы: "Vote by Mail", "Recruit Three Friends" и "Don't Wait".
«Я думаю, что сейчас охренеть как очевидно, за кого вы должны проголосовать, что на этот раз нам даже не придётся говорить об этом. Полагаю, 16 лет назад, возможно, некоторым людям [Джордж У.] Буш и показался тем, с кем можно пропустить по пиву. Думаю, тогда люди основывались на том, за кого голосовать по таким дебильным параметрам.
Пожары, пылающие в Калифорнии, и дерегулирование экологических норм — достаточная причина, чтобы выйти и проголосовать. Мы действительно должны попытаться остановить происходящее, и голосование — это всего лишь начало!»
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