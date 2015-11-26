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Pearl Jam

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10 сен 2020 : 		 Басист PEARL JAM призывает к трём шагам

3 сен 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка

27 июн 2020 : 		 Басист PEARL JAM выпускает ЕР

26 июн 2020 : 		 PEARL JAM впервые исполнили "Dance Of The Clairvoyants"

7 июн 2020 : 		 Видео PEARL JAM без цензуры

15 май 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 апр 2020 : 		 Специальный релиз PEARL JAM для Apple TV

21 апр 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполняет "River Cross"

1 апр 2020 : 		 PEARL JAM запустили игру

26 мар 2020 : 		 PEARL JAM критикуют Трампа в новой песне

10 мар 2020 : 		 PEARL JAM отменили американские гастроли из-за коронавируса

21 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

18 фев 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

12 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 янв 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

21 янв 2020 : 		 Трек-лист нового альбома PEARL JAM

14 янв 2020 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет весной

2 дек 2019 : 		 PEARL JAM едут в европейский тур

22 янв 2019 : 		 Гитарист PEARL JAM заявил, что группа находится в середине процесса сочинения

20 апр 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет в мае

15 мар 2018 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

9 фев 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет весной

27 дек 2017 : 		 PEARL JAM сотрудничают с оригинальным барабанщиком

11 дек 2017 : 		 PEARL JAM выпустили игру

13 ноя 2017 : 		 PEARL JAM записали новую песню

22 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика PEARL JAM/SOUNDGARDEN
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Басист PEARL JAM призывает к трём шагам



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По сообщению Rolling Stone, басист PEARL JAM призвал всю аудиторию группы сделать три шага-клятвы: "Vote by Mail", "Recruit Three Friends" и "Don't Wait".

«Я думаю, что сейчас охренеть как очевидно, за кого вы должны проголосовать, что на этот раз нам даже не придётся говорить об этом. Полагаю, 16 лет назад, возможно, некоторым людям [Джордж У.] Буш и показался тем, с кем можно пропустить по пиву. Думаю, тогда люди основывались на том, за кого голосовать по таким дебильным параметрам.

Пожары, пылающие в Калифорнии, и дерегулирование экологических норм — достаточная причина, чтобы выйти и проголосовать. Мы действительно должны попытаться остановить происходящее, и голосование — это всего лишь начало!»

PEARL JAM



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