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Новый альбом PEARL JAM полностью готов



Барабанщик PEARL JAM Matt Cameron в интервью "The Vinyl Guide" рассказал о ближайших планах коллектива:



«Мы сейчас разбираемся со всеми нюансами, но вместе с Andrew Watt мы записали пластинку, которая уже готова — мастеринг, сведение, готовность к релизу. Так что я полагаю, что сильные мира сего пытаются выяснить, когда альбом будет выпущен, когда начнутся гастроли и все такое прочее.



Но, да, после пандемии мы снова начали выступать. Мы дали несколько концертов в 2021 году, а затем в 22-м. В 2022 году у нас был большой тур, и нам пришлось надеть маски, всей команде носить маски, мы должны были проходить постоянное тестирование и это было очень невесело. Тем не менее, мы отлично справились с обстоятельствами и публика была просто потрясающей. В сентябре этого года мы провели небольшой тур, и все вернулось на круги своя. К сожалению, во время этого тура я подхватил COVID. Но я полагаю, что в целом гастрольная индустрия пришла в норму».







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