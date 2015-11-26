сегодня



Басист PEARL JAM — о ковидных паспортах



В рамках недавней беседы Jeff Ament рассказал, какие у группы планы на ближайшие месяцы:



«На самом деле мы немного поиграли, примерно три или четыре недели назад в Сиэтле. Мы просто собрались в комнате. Мы не играли никаких песен. Мы просто джемовали, и это было так прекрасно. Мне этого так не хватало. И мы немного поговорили о том, как все себя чувствуют.



У нас есть несколько дел на следующий год. Надеюсь, что с этим вариантом [COVID-19] и всем, что происходит с вакцинацией, мы сдвинулись с мёртвой точки. Такое ощущение, что мы всё ещё стоим на краю этой проблемы. Если мы сдвинемся с мёртвой точки, то, надеюсь, в конце зимы — начале весны у нас будет тур, или, по крайней мере, один из его этапов. Мы жаждем этого. И большинство концертов, которые нам предстоит отыграть, это два этапа: европейский и американский — большинство из них проходят в закрытых помещениях. Я просто не знаю, хочу ли я выступать на 30 концертах, где нужно проверять прививочные сертификаты. Надеюсь, мы сможем быть достаточно умными, чтобы, опять же, мы могли просто сдвинуться с мёртвой точки и чтобы была возможность к марту зажигать, и все могли чувствовать себя хорошо, путешествуя и собирая 20 тысяч человек в одном помещении».







</div>





+0 -0



просмотров: 97

