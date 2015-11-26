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Pearl Jam

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22 июл 2021 : 		 Басист PEARL JAM — о ковидных паспортах

11 май 2021 : 		 PEARL JAM выпустили 5 404 трека

7 апр 2021 : 		 PEARL JAM вернутся!

23 ноя 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил две новые песни

13 окт 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

10 сен 2020 : 		 Басист PEARL JAM призывает к трём шагам

3 сен 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM рад, что спортивные лиги не остались в стороне от расстрела Джейкоба Блейка

27 июн 2020 : 		 Басист PEARL JAM выпускает ЕР

26 июн 2020 : 		 PEARL JAM впервые исполнили "Dance Of The Clairvoyants"

7 июн 2020 : 		 Видео PEARL JAM без цензуры

15 май 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 апр 2020 : 		 Специальный релиз PEARL JAM для Apple TV

21 апр 2020 : 		 Вокалист PEARL JAM исполняет "River Cross"

1 апр 2020 : 		 PEARL JAM запустили игру

26 мар 2020 : 		 PEARL JAM критикуют Трампа в новой песне

10 мар 2020 : 		 PEARL JAM отменили американские гастроли из-за коронавируса

21 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

18 фев 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

12 фев 2020 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 янв 2020 : 		 Новая песня PEARL JAM

21 янв 2020 : 		 Трек-лист нового альбома PEARL JAM

14 янв 2020 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет весной

2 дек 2019 : 		 PEARL JAM едут в европейский тур

22 янв 2019 : 		 Гитарист PEARL JAM заявил, что группа находится в середине процесса сочинения

20 апр 2018 : 		 Новый альбом басиста PEARL JAM выйдет в мае

15 мар 2018 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню
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Басист PEARL JAM — о ковидных паспортах



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В рамках недавней беседы Jeff Ament рассказал, какие у группы планы на ближайшие месяцы:

«На самом деле мы немного поиграли, примерно три или четыре недели назад в Сиэтле. Мы просто собрались в комнате. Мы не играли никаких песен. Мы просто джемовали, и это было так прекрасно. Мне этого так не хватало. И мы немного поговорили о том, как все себя чувствуют.

У нас есть несколько дел на следующий год. Надеюсь, что с этим вариантом [COVID-19] и всем, что происходит с вакцинацией, мы сдвинулись с мёртвой точки. Такое ощущение, что мы всё ещё стоим на краю этой проблемы. Если мы сдвинемся с мёртвой точки, то, надеюсь, в конце зимы — начале весны у нас будет тур, или, по крайней мере, один из его этапов. Мы жаждем этого. И большинство концертов, которые нам предстоит отыграть, это два этапа: европейский и американский — большинство из них проходят в закрытых помещениях. Я просто не знаю, хочу ли я выступать на 30 концертах, где нужно проверять прививочные сертификаты. Надеюсь, мы сможем быть достаточно умными, чтобы, опять же, мы могли просто сдвинуться с мёртвой точки и чтобы была возможность к марту зажигать, и все могли чувствовать себя хорошо, путешествуя и собирая 20 тысяч человек в одном помещении».

PEARL JAM





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