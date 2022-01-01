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PEARL JAM готовят новый материал



Гитарист PEARL JAM Stone Gossard в рамках интервью радиостанции WRIF рассказал о том, как группа работает над новым материалом:



«Сейчас у нас небольшой перерыв. Мы отыграли все концерты, которые просрочили за три года; мы закончили всё несколько месяцев назад. План состоит в том, что мы собираемся сделать ещё несколько работ по записи, и мы постараемся закончить альбом в ближайшее время. Есть песни, которые уже близки к завершению, и есть куча песен, которые ещё не готовы. И довольно скоро мы что-то обязательно сделаем».







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