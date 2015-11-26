Басист SEETHER — об СС

Басист SEETHER Dale Stewart в недавней беседе с радиостанцией Rock 102.1 KFMA поделился своим видением термина "сancel culture" (бойкотирование человека за высказывание противоречивого, непопулярного мнения).
«Вся эта история с СС исходит из такого подлого, мрачного места, но маскируется под терпимость и принятие различных культур и точек зрения или чего-то подобного. Всё происходит под прикрытием толерантности и признания, но на самом деле это очень, очень мрачная культурная вещь — всё то, что сейчас творится, — настоящее безумие.
Всё случается с обеих сторон. Говорится о неком принятии, но всё больше похоже на принятие одной стороны. Принятие и терпимость — если ты согласен, то окей. Если ты не согласен, то мы уничтожим тебя и вычеркнем, и на этом всё закончится. Вообще-то нет никакой терпимости. Это довольно забавная тема. Ведь всё настолько поляризовано».
По словам музыкантам, СС активно процветает на онлайн-форумах и площадках:
«Многие люди живут особой жизнью в сети. Это их место, где процветают диванные войска. У них там возникает ощущение силы, так как всё творится анонимно — они могут говорить что угодно и не сталкиваться с какими-либо реальными последствиями. В реальном мире, если ты говоришь о ком-то дерьмо, тебе могут дать по кумполу, и это прекрасно — это держит тебя в руках. А тут ты не знаешь, с кем имеешь дело. Людям так легко быть злыми и творящими гадости людишками...
Я считаю, что основная масса кричащих — это на самом деле крайности. Полагаю, что всё же большинство таких, как я — мы где-то между. Типа: "'Эй, что происходит? Все вроде как сошли с ума". И мне хотелось бы думать, что среднестатистический американец или просто среднестатистический человек — потому что в Австралии, что в Великобритании, повсюду есть такое — я полагаю, что среднестатистический человек просто достаточно нормален, находится в неком среднем положении, и в целом хочет того, чтобы лучше было для всех. Но вы замечаете только этих орущих, и их голоса, к сожалению, усиливаются. Скрипучее колесо получает смазку. Так что легко решить: "О, все сошли с ума". Но я всё же считаю, что с катушек слетело меньшинство, просто они кричат настолько громко, что эти голоса единственные, которые ты слышишь».
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