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Seether

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8 июл 2020 : 		 Басист SEETHER — об СС

26 июн 2020 : 		 Новая песня SEETHER

26 май 2020 : 		 SEETHER завершили работу над альбомом

3 июн 2019 : 		 Новый альбом SEETHER выйдет в начале 2020 года

6 июн 2018 : 		 Новое видео SEETHER

15 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

11 авг 2017 : 		 Новое видео SEETHER

15 июн 2017 : 		 Акустика от SEETHER

17 май 2017 : 		 Фанаты нашли сходства между песнями SEETHER и TOOL

8 май 2017 : 		 Новая песня SEETHER

14 апр 2017 : 		 Новая песня SEETHER

25 мар 2017 : 		 Новая песня SEETHER

24 фев 2017 : 		 Новое видео SEETHER

14 мар 2016 : 		 Вокалист SEETHER получил награду

15 дек 2015 : 		 Новое видео SEETHER

1 ноя 2014 : 		 Новое видео SEETHER

13 авг 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с SEETHER

28 июл 2014 : 		 SEETHER в 'SiriusXM Artist Confidential'

2 май 2014 : 		 Новая песня SEETHER

23 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SEETHER
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Басист SEETHER — об СС



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Басист SEETHER Dale Stewart в недавней беседе с радиостанцией Rock 102.1 KFMA поделился своим видением термина "сancel culture" (бойкотирование человека за высказывание противоречивого, непопулярного мнения).

«Вся эта история с СС исходит из такого подлого, мрачного места, но маскируется под терпимость и принятие различных культур и точек зрения или чего-то подобного. Всё происходит под прикрытием толерантности и признания, но на самом деле это очень, очень мрачная культурная вещь — всё то, что сейчас творится, — настоящее безумие.

Всё случается с обеих сторон. Говорится о неком принятии, но всё больше похоже на принятие одной стороны. Принятие и терпимость — если ты согласен, то окей. Если ты не согласен, то мы уничтожим тебя и вычеркнем, и на этом всё закончится. Вообще-то нет никакой терпимости. Это довольно забавная тема. Ведь всё настолько поляризовано».

По словам музыкантам, СС активно процветает на онлайн-форумах и площадках:

«Многие люди живут особой жизнью в сети. Это их место, где процветают диванные войска. У них там возникает ощущение силы, так как всё творится анонимно — они могут говорить что угодно и не сталкиваться с какими-либо реальными последствиями. В реальном мире, если ты говоришь о ком-то дерьмо, тебе могут дать по кумполу, и это прекрасно — это держит тебя в руках. А тут ты не знаешь, с кем имеешь дело. Людям так легко быть злыми и творящими гадости людишками...

Я считаю, что основная масса кричащих — это на самом деле крайности. Полагаю, что всё же большинство таких, как я — мы где-то между. Типа: "'Эй, что происходит? Все вроде как сошли с ума". И мне хотелось бы думать, что среднестатистический американец или просто среднестатистический человек — потому что в Австралии, что в Великобритании, повсюду есть такое — я полагаю, что среднестатистический человек просто достаточно нормален, находится в неком среднем положении, и в целом хочет того, чтобы лучше было для всех. Но вы замечаете только этих орущих, и их голоса, к сожалению, усиливаются. Скрипучее колесо получает смазку. Так что легко решить: "О, все сошли с ума". Но я всё же считаю, что с катушек слетело меньшинство, просто они кричат настолько громко, что эти голоса единственные, которые ты слышишь».

SEETHER Bassist Speaks Out Against





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