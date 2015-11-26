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Вокалист SEETHER о трех заповедях рока



SHAUN MORGAN в рамках недавнего интервью назвал "три главные заповеди рока":



«Я бы сказал, что есть несколько вещей, которые я считаю важными. Первая заповедь — будь верен себе. И под этим я подразумеваю, что не надо следовать тренду. Не пытайтесь быть частью какого-то движения. Просто пиши музыку, которая делает тебя счастливым; пиши музыку ради музыки. Итак, первое — это оставаться верным себе. Второе — писать лирику от сердца, потому что легко писать тексты, которые намекают на тусовочный образ жизни. Думаю, для этого есть свое время и место, так что, действительно, неважно. Если это то, что ты хочешь делать в текстах, тогда вернись к первому правилу. И третье — получай удовольствие. Есть слишком много людей, которые относятся к себе настолько серьезно, они пьют свой собственный Kool-Aid, и они позволяют себе верить в шумиху вокруг себя и не замечают, как становятся другими людьми. И у нас было много друзей на нашем пути, которые перестали быть друзьями просто потому что... когда вы только начинаете, для вас все в новинку, все так ошеломляет, захватывает и веселит и вы понимаете, что это потрясающая возможность, вы должны воспользоваться этой возможностью, вы играете и живете мечтой. А потом, слишком часто, многие из подобных парней и девушек достаточно долго заставляют людей говорить им, какие они замечательные, и постепенно они начинают верить, что они супер замечательные, они думают, что они лучше всех остальных, потому что они в группе. Я думаю, третье — это получать удовольствие, но и не относиться к своим вещам слишком серьезно. У меня есть мнения и прочее, но я не пытаюсь высказать его всем, потому что не считаю его важным, пока кто-то не спросит меня об этом. Но есть много людей, которые выскажут свое мнение независимо от того, нравится ли тебе это или нет. И я считаю, что некоторым [музыкантам] нужно научиться слушать, а не говорить о себе».







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