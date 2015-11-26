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Seether

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23 июл 2021 : 		 Вокалист SEETHER о трех заповедях рока

21 июл 2021 : 		 Новая песня SEETHER

29 июн 2021 : 		 Новый ЕР SEETHER выйдет летом

27 апр 2021 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

3 апр 2021 : 		 SEETHER в акустике

15 фев 2021 : 		 Новое видео SEETHER

28 янв 2021 : 		 Новое видео SEETHER

30 дек 2020 : 		 Вокалист SEETHER: «Плохих дней становится больше»

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от SEETHER

9 ноя 2020 : 		 SEETHER в акустике

4 окт 2020 : 		 SEETHER играют "Fantasy Flashcards"

25 сен 2020 : 		 SEETHER выпустят три своих классических альбома на виниле

28 авг 2020 : 		 Фронтмен SEETHER не знает, как выплывать из коронавирусного шторма

16 авг 2020 : 		 Новое видео SEETHER

15 авг 2020 : 		 Новая песня SEETHER

13 авг 2020 : 		 Акустика от SEETHER

31 июл 2020 : 		 Вокалист SEETHER: «Мы живём в очень токсичном мире»

26 июл 2020 : 		 Басист SEETHER: «Жаль, что нет возможности поехать в тур»

17 июл 2020 : 		 Новая песня SEETHER

8 июл 2020 : 		 Басист SEETHER — об СС

26 июн 2020 : 		 Новая песня SEETHER

26 май 2020 : 		 SEETHER завершили работу над альбомом

3 июн 2019 : 		 Новый альбом SEETHER выйдет в начале 2020 года

6 июн 2018 : 		 Новое видео SEETHER

15 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

11 авг 2017 : 		 Новое видео SEETHER
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Вокалист SEETHER о трех заповедях рока



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SHAUN MORGAN в рамках недавнего интервью назвал "три главные заповеди рока":

«Я бы сказал, что есть несколько вещей, которые я считаю важными. Первая заповедь — будь верен себе. И под этим я подразумеваю, что не надо следовать тренду. Не пытайтесь быть частью какого-то движения. Просто пиши музыку, которая делает тебя счастливым; пиши музыку ради музыки. Итак, первое — это оставаться верным себе. Второе — писать лирику от сердца, потому что легко писать тексты, которые намекают на тусовочный образ жизни. Думаю, для этого есть свое время и место, так что, действительно, неважно. Если это то, что ты хочешь делать в текстах, тогда вернись к первому правилу. И третье — получай удовольствие. Есть слишком много людей, которые относятся к себе настолько серьезно, они пьют свой собственный Kool-Aid, и они позволяют себе верить в шумиху вокруг себя и не замечают, как становятся другими людьми. И у нас было много друзей на нашем пути, которые перестали быть друзьями просто потому что... когда вы только начинаете, для вас все в новинку, все так ошеломляет, захватывает и веселит и вы понимаете, что это потрясающая возможность, вы должны воспользоваться этой возможностью, вы играете и живете мечтой. А потом, слишком часто, многие из подобных парней и девушек достаточно долго заставляют людей говорить им, какие они замечательные, и постепенно они начинают верить, что они супер замечательные, они думают, что они лучше всех остальных, потому что они в группе. Я думаю, третье — это получать удовольствие, но и не относиться к своим вещам слишком серьезно. У меня есть мнения и прочее, но я не пытаюсь высказать его всем, потому что не считаю его важным, пока кто-то не спросит меня об этом. Но есть много людей, которые выскажут свое мнение независимо от того, нравится ли тебе это или нет. И я считаю, что некоторым [музыкантам] нужно научиться слушать, а не говорить о себе».

SEETHER's SHAUN MORGAN Names His Top Three Commandments Of Rock





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