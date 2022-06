сегодня



Новое видео SEETHER



"What Would You Do?", новое видео группы SEETHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома "Si Vis Pacem, Para Bellum", выходящего первого июля.



Трек-лист:



01. Dead And Done

02. Bruised And Bloodied

03. Wasteland

04. Dangerous

05. Liar

06. Can't Go Wrong

07. Buried In The Sand

08. Let It Go

09. Failure

10. Beg

11. Drift Away

12. Pride Before The Fall

13. Written In Stone

14. What Would You Do?

15. Will It Ever End?

16. Feast Or Famine

17. Wasteland (alternate version)

18. Leech*

19. Deliver Me*

20. On My Way*

21. Leave Me Be*

22. Crossed The Line*



* Previously unreleased







+0 -0



просмотров: 38