18 ноя 2022



Переиздание SEETHER выйдет зимой



SEETHER отметят 20-летие дебютного альбома "Disclaimer" выпуском тройного винила и двойного CD, содержащих запись оригинального альбома, а также концерта в New Hampshire's Hampton Beach Casino в 2003 году. Помимо этого издание будет содержать акустическую кавер-версию NIRVANA "Something in the Way," записанную в 2002 году.







