Вокалист SEETHER выбрал своего рок-бога



Shaun Morgan был гостем программы "The Rock Show With Johnnie Walker", и в разделе «Рок-бог» остановился на лидере NIRVANA:



«Я впервые услышал NIRVANA в 1993 году, потому что, когда я рос в Южной Африке, до 92-го года против страны действовали санкции, поэтому многие американские музыкальные произведения до нас не доходили. Но родители моего друга были в Англии, и однажды они привезли мне диск, а на обложке был изображён голый ребёнок. Я пришёл домой, включил его и сразу же влюбился во вступление к "Smells Like Teen Spirit" и почувствовал настоящую неземную, неистовую ярость, о которой мне говорили. Голос Курта, гнев, с которым он пел, тексты, которые он писал, — всё это говорило со мной как с подростком, и это было как нельзя кстати, когда я сам был подростком, а мы с отцом не очень ладили. Я чувствовал, что музыка Курта говорит за меня. Я сразу же прослушал диск от начала до конца и, кажется, поставил его на повтор, и, наверное, он играл 10 или 12 раз, пока я в конце концов не заснул той ночью. На следующий день я пошёл в школу и спросил парня, который дал мне диск, могу ли я оставить его у себя на некоторое время. И затем я подумал: "Отлично, теперь мне нужно найти гитару". Я пошёл и купил себе свою первую гитару и сразу же начал учиться [играть]. После того, как я научился играть "Polly" благодаря моему другу, который обучал меня игре, я начал разучивать остальные песни альбома, просто стараясь понять, каково это — играть на гитаре.



Эта музыка была настолько сильной для меня в детстве, что я больше не чувствовал себя одиноким. Потому что мы жили на ферме, мой брат был немного младше, мы с родителями не очень ладили, я не был особенно популярен в школе. Мне казалось, что кто-то прикрывает меня. И в детстве я всегда мечтал, чтобы у меня был старший брат, так что для меня это вполне вписывалось в общую картину. И я был фанатом группы, вплоть до смерти [Курта]. Я помню, когда он умер, мне было около 16 лет — для меня это было очень болезненным событием. Я почувствовал, что потерял друга и лишился голоса. Так что по всем этим причинам и из-за того, что именно он вдохновил меня взять в руки гитару и стать музыкантом, Курт Кобейн стал моим рок-богом».







