Новое видео SEETHER



Judas Mind, новое видео группы SEETHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Surface Seems So Far", выход которого запланирован на 20 сентября на Fantasy Records:



01. Judas Mind

02. Illusion

03. Beneath The Veil

04. Semblance Of Me

05. Walls Come Down

06. Try To Heal

07. Paint The World

08. Same Mistakes

09. Lost All Control

10. Dead On The Vine

11. Regret







