Новое видео SEETHER



SEETHER опубликовали видео на "Dangerous", которое было сделано на основе фрагментов, присланных поклонниками. Этот трек взят из выпущенного прошлым летом альбома "Si Vis Pacem, Para Bellum" (If You Want Peace, Prepare For War).



Трек-лист:



01. Dead And Done



02. Bruised And Bloodied



03. Wasteland



04. Dangerous



05. Liar



06. Can't Go Wrong



07. Buried In The Sand



08. Let It Go



09. Failure



10. Beg



11. Drift Away



12. Pride Before The Fall



13. Written In Stone













