сегодня



Новая песня SEETHER



SEETHER объявили о выпуске нового ЕР "Wasteland - The Purgatory", версия которого на виниле будет доступна 22 октября на Fantasy Records, а цифровой вариант и CD — тридцатого июля. Композиция "Feast Or Famine" доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Wasteland (original album version)



02. What Would You Do?



03. Will It Ever End?



04. Feast Or Famine



05. Wasteland (alternate version)



















+0 -0



просмотров: 326