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Вокалист SEETHER : «Плохих дней становится больше»



Вокалист SEETHER Shaun Morgan в недавнем интервью рассказал о том, как справляется с коронапаузой:



«Просто это оказалось весьма трудным временем, когда ты вдруг ощутил, будто у тебя отняли все средства к существованию. Понятно, с какими причинами это связано, но осознать это было полезно. Например, на данный момент нет никаких гарантий, что мы вернёмся к работе в следующем году. Они говорят [ориентировочно], что шансы на гастроли будут, но также есть очень большая вероятность, что и весь следующий год мы не сможем ездить в туры. Вот с этим я и стараюсь смириться. Я должен понять, что ещё я могу сделать в своей жизни и какие другие пути я могу найти, такие, чтобы их не могли отобрать в течение долгого времени. Поэтому я должен найти что-то другое, что заставит меня почувствовать себя достойным, что у меня есть какие-то иные ценности. Но это тоже испытание.



Два десятилетия я жил, полагая, что в моей жизни есть некая цикличность. Это были сочинение и запись альбома, турне от полутора до двух лет, новые сочинения, запись, и так по кругу. И теперь впервые в жизни это не так. И было несколько тревожно, когда я понял, как быстро это до меня добралось. Потому что это такой обоюдоострый меч.



С одной стороны, я вижу свою трёхлетнюю девочку, которой было два с половиной года, когда всё это началось, — я вижу, как она развивается и растёт, как ее словарный запас взлетел до небес, и как этот маленький человек медленно выходит из этого маленького тела. И если бы я был в дороге, я бы этого не увидел. Так что за эту часть я так рад и благодарен. С другой стороны, я начинаю задаваться вопросом, не является ли турне, как в старые добрые времена чем-то, чем я хочу заниматься больше. Так что теперь у меня экзистенциальный кризис до тех пор, пока я не пойму: "Хочу ли я до сих пор так зарабатывать на жизнь, являясь гастролирующим музыкантом?" Потому что я занимаюсь этим с 20 лет — уже 22 года. Или есть другие вещи, которые могут быть для меня сейчас куда важнее? И, может быть, я начну отходить от этого как от своего основного призвания и перейду к чем-то другому? Пока не знаю, потому что не знаю, так ли я себя ощущаю, ведь у меня нет возможности проверить свою теорию. У меня нет возможности сказать: "Ладно, пойдём сыграем несколько шоу". — "О, чувак, мне всё ещё нравится?" И я уверен, что да. Но сейчас я чувствую, что для меня это всё становится менее важным, вся эта гастрольная тема. Творческая сторона всё ещё велика и важна, ведь я всё ещё люблю это делать — записывать и выпускать альбомы и музыку».



Shaun также более подробно коснулся того, как закрытие концертных залов привело к тому, что бесчисленное множество таких музыкантов, как он, в значительной степени лишились средств к существованию без предварительного предупреждения.



«Вся наша бизнес-модель основана на том, чтобы садиться в автобус и играть перед людьми. Это не те старые добрые времена, когда люди покупали компакт-диски. В наши дни группы поддерживают себя исключительно за счёт товаров и живой музыки. А потом, если повезёт, вы получите ещё что-то от стрима. Но в остальном именно так мы зарабатываем на жизнь. Так что любопытно оказаться в таком положении — не сколько любопытно, сколько депрессивно в том смысле, что моя работа не только для заработка, но и для какого-то ощущения собственного достоинства и какой-то производительности, как человека, распространяющего радость, если хотите, среди людей, которые приходят на концерты. И есть один элемент выступлений, когда у тебя в мозгу происходит химическая реакция от отдачи людей, когда ты понимаешь, что всё это не зря, и есть какая-то значимость. У меня так давно этого не было, что я боюсь, что если я получу ещё один такой же эффект, то, возможно, стану полностью зависимым. Я не знаю.



Это же как американские горки, когда ты готовишься к турне, входишь в определённое ментальное состояние, потому что ты не просто выходишь из дома, закрываешь за собой дверь и вдруг теперь ты становишься Shaun'ом Morgan'ом из SEETHER. А до этого я был просто Shaun'ом Morgan'ом, тусующимся со своей семьёй. Очень трудно просто перевернуть монетку в одно действие.



Я был готов к туру, а потом всё обломалось, так что это сначала было похоже на аварию, потом нахлынула депрессия, затем возникло беспокойство. Тот ещё вихрь эмоций. У меня бывают хорошие и плохие дни. И, к сожалению, по большей части, кажется, что плохие дни начинают перевешивать хорошие, и я пытаюсь разобраться в этом и как-то это исправить».













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