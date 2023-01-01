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SEETHER думают о новой музыке



В рамках недавней беседы с Heavy New York басист SEETHER Dale Stewart ответил на вопрос о том, есть ли у коллектива планы относительно нового материала:



«Я обязательно выпущу новую музыку в какой-то момент. А вот когда это произойдёт, трудно сказать.



Сейчас мы находимся на том этапе нашей карьеры, когда мы... Когда ты — начинающая группа, это что-то из серии: "Нам нужен альбом. Вы должны выпустить его", тогда как сейчас мы можем потратить немного больше времени, убедиться, что песни готовы, а затем пойти в студию и записать их.



У фронтмена SEETHER Shaun'a Morgan'а только что родился ребёнок, поэтому мы не так много гастролируем, как раньше. Но мы обязательно начнём работать над новым материалом. Так что следите за анонсами. Пока ничего не определено, но это в перспективе. Так что не отчаивайтесь. Кое-что уже готово. Вам просто нужно немного подождать».







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