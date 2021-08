16 авг 2021



SEETHER выпускают сборник лучшего



Седьмого октября SEETHER выпустят сборник лучшего, "Vicennial - 2 Decades Of Seether", а также отыграют на "разогревочном шоу" перед фестивалем Aftershock, исполнив все 20 композиций из этого релиза:



01. Fake It



02. Remedy



03. Fine Again



04. Broken



05. Words As Weapons



06. Country Song



07. Let You Down



08. Rise Above This



09. Weak



10. Tonight



11. Nobody Praying For Me



12. Careless Whisper



13. Truth



14. Gasoline



15. Betray And Degrade



16. Breakdown



17. Same Damn Life



18. The Gift



19. Driven Under



20. Dangerous







