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Seether

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23 май 2024 : 		 Вокалист SEETHER о новом альбоме

5 май 2024 : 		 SEETHER завершили запись

30 апр 2024 : 		 Новый альбом SEETHER выйдет осенью

7 мар 2023 : 		 SEETHER думают о новой музыке

19 дек 2022 : 		 Кавер-версия NIRVANA от SEETHER

18 ноя 2022 : 		 Переиздание SEETHER выйдет зимой

8 июл 2022 : 		 GAVIN ROSSDALE в новой версии песни SEETHER

20 июн 2022 : 		 Новое видео SEETHER

31 май 2022 : 		 Переиздание SEETHER выйдет летом

3 май 2022 : 		 SEETHER исполнили кавер-версию FLYLEAF

23 ноя 2021 : 		 Вокалист SEETHER выбрал своего рок-бога

18 авг 2021 : 		 Новое видео SEETHER

16 авг 2021 : 		 SEETHER выпускают сборник лучшего

10 авг 2021 : 		 Вокалист SEETHER — о первом шоу после паузы

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEETHER о трех заповедях рока

21 июл 2021 : 		 Новая песня SEETHER

29 июн 2021 : 		 Новый ЕР SEETHER выйдет летом

27 апр 2021 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

3 апр 2021 : 		 SEETHER в акустике

15 фев 2021 : 		 Новое видео SEETHER

28 янв 2021 : 		 Новое видео SEETHER

30 дек 2020 : 		 Вокалист SEETHER: «Плохих дней становится больше»

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от SEETHER

9 ноя 2020 : 		 SEETHER в акустике

4 окт 2020 : 		 SEETHER играют "Fantasy Flashcards"

25 сен 2020 : 		 SEETHER выпустят три своих классических альбома на виниле
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Вокалист SEETHER о новом альбоме



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Shaun Morgan в рамках недавнего интервью радиостанции 99.7 The Blitz обсудил новую пластинку SEETHER:

«Мы живем в таком ужасно перегруженном информацией мире, что даже самые незначительные вещи, которые делают жизнь чуть более захватывающей, даже для нас, я считаю, являются крутыми. Так что если бы мы исполнили [первый сингл] вживую, то на следующий день он уже был бы во всем Интернете, и тогда сюрприз был бы испорчен. И, может быть, так и надо, чтобы мы не говорили об этом слишком много. И [люди будут], типа, "О, так вот о чем это было". Но я думаю, что предвкушение — это хорошо.

Мы закончили альбом в январе, а в начале февраля сделали мастеринг, так что мы тоже долго сидели над этой работой", - объясняет он. " Поэтому нам не терпится выйти и играть. Но, опять же, я полагаю, что предвкушение не стоит недооценивать, поскольку оно может означать, что наконец-то наступит день... Раньше вы ждали выхода альбома с таким видом: "О, Боже мой. Наконец-то мы можем пойти в магазин и купить альбом. Мы можем пойти домой. Мы можем прочитать текст песни", и все в таком духе. Такого больше не существует. Чаще всего альбомы просто появляются, и ты думаешь: "О, у них уже новый альбом? Я и не знал". И это довольно унылый мир. Раньше мы все выстраивались в очередь за новым альбомом, когда он выходил, так что любое ожидание, которое мы можем [создать], — для нас в кайф»




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