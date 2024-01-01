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Вокалист SEETHER о новом альбоме



Shaun Morgan в рамках недавнего интервью радиостанции 99.7 The Blitz обсудил новую пластинку SEETHER:



«Мы живем в таком ужасно перегруженном информацией мире, что даже самые незначительные вещи, которые делают жизнь чуть более захватывающей, даже для нас, я считаю, являются крутыми. Так что если бы мы исполнили [первый сингл] вживую, то на следующий день он уже был бы во всем Интернете, и тогда сюрприз был бы испорчен. И, может быть, так и надо, чтобы мы не говорили об этом слишком много. И [люди будут], типа, "О, так вот о чем это было". Но я думаю, что предвкушение — это хорошо.



Мы закончили альбом в январе, а в начале февраля сделали мастеринг, так что мы тоже долго сидели над этой работой", - объясняет он. " Поэтому нам не терпится выйти и играть. Но, опять же, я полагаю, что предвкушение не стоит недооценивать, поскольку оно может означать, что наконец-то наступит день... Раньше вы ждали выхода альбома с таким видом: "О, Боже мой. Наконец-то мы можем пойти в магазин и купить альбом. Мы можем пойти домой. Мы можем прочитать текст песни", и все в таком духе. Такого больше не существует. Чаще всего альбомы просто появляются, и ты думаешь: "О, у них уже новый альбом? Я и не знал". И это довольно унылый мир. Раньше мы все выстраивались в очередь за новым альбомом, когда он выходил, так что любое ожидание, которое мы можем [создать], — для нас в кайф»







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